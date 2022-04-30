Kể từ ngày 2/5, Thần Tài ghé thăm, những con giáp sau 'cày hết mức, chơi hết mình', ngồi im may mắn cũng đến, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 30/04/2022 20:17

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ "cày hết mức, chơi hết mình", ngồi im may mắn cũng đến, tình tiền viên mãn kể từ ngày 2/5.

Tuổi Mùi

Kể từ ngày 30/5, thần tài luôn chiếu cố bên cạnh con giáp may mắn này. Những người làm kinh doanh buôn bán đầu tư một vốn bốn lời, tích lũy được cho mình nhiều của cải. Bạn có quý nhân chiếu cố nên tiền ào ào chảy vào túi. Nhờ vậy mà cuộc sống của họ ngày càng thăng hoa.

Đường tình duyên sẽ tương đối may mắn trong thời gian tới. Bạn có nhiều dịp thuận lợi để phát triển tình cảm lãng mạn. Bạn cần chú ý tăng cường đối thoại với người yêu.

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Người tuổi Mùi có quý nhân chiếu cố nên tiền ào ào chảy vào túi - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Tài vận của người tuổi Ngọ có những chuyển biến tích cực không ngờ kể từ ngày 2/5. Đối với những người làm công ăn lương, bạn sẽ được cấp trên giao nhiều trọng trách và đương nhiên là đi đôi với thu nhập, nếu làm tốt thì nhất định sẽ được tăng lương. Ngoài ra, với những người làm ăn kinh doanh, hoặc khởi nghiệp, cuộc sống sắp tới sẽ được quý nhân chiếu cố, sự nghiệp có thể thăng hoa như diều gặp gió. 

Một số người độc thân sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, săn đón của một đối tượng đặc biệt. Còn một số người đã có đôi sẽ có được một tuần vô cùng nồng nhiệt.

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Tài vận của người tuổi Ngọ có những chuyển biến tích cực không ngờ  - Ảnh: Internet

Tuổi Dần

Tài chính của người tuổi Dần có xu hướng tăng mạnh mẽ trong khoảng thời gian này. Nếu bạn càng chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình thì bạn sẽ thu được thành quả xứng đáng bằng những khoản tiền thưởng hậu hĩnh. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh thăng hoa không ngừng. Đây là cơ hội tốt để người độc thân tìm kiếm nửa kia ưng ý cho mình, chấm dứt chuỗi ngày một mình lẻ bóng. Trong khoảng thời gian an yên, tình cảm vợ chồng hòa hợp, có tin vui về con cái.

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Tài chính của người tuổi Dần có xu hướng tăng mạnh mẽ - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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