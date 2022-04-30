Từ ngày 2/5 đến ngày 10/5, Thần Phật 'điểm danh' ban phước, những con giáp sau tài lộc nhân đôi, ôm khối tài sản khủng, hỷ sự liên miên

Tâm linh - Tử vi 30/04/2022 14:47

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc nhân đôi, ôm khối tài sản khủng, hỷ sự liên miên trong 9 ngày tới.

Tuổi Sửu

Phương diện tài lộc của người tuổi Sửu có những bước tiến nhất định trong 9 ngày nữa. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể kí kết được những hợp đồng triển vọng. Khoản tiền bạn thu về trong khoảng thời gian khá nhiều và chính là dấu hiệu lạc quan cho tương lại. 

Bên cạnh đó, các mối quan hệ của bạn đang phát triển một cách hài hòa. Mối quan hệ xã hội như đồng nghiệp, bạn bè sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội để gia tăng tài chính.

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Phương diện tài lộc của người tuổi Sửu có những bước tiến nhất định trong 9 ngày nữa - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp may mắn này sẽ phát tài dù bạn có phải vất vả một chút, song khoản tiền thu về tay chắc chắn có thể khiến bạn hài lòng. Với người làm công ăn lương, con giáp này thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng, để bạn khẳng định bản thân, thu về khoản thưởng hậu hĩnh.

Người độc thân có thể đón tin hỷ sự, càng đi nhiều bạn càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình. Đặc biệt, chủ động tham gia các hoạt động tập thể là cách để bạn tạo sự kết nối với người khác giới, tăng tỷ lệ gặp gỡ người trong mộng.

 

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Người độc thân có thể đón tin hỷ sự, càng đi nhiều bạn càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ làm việc gì cũng dễ dàng tìm được cơ hội để thăng hoa, đối với những người làm công ăn lương, thì sẽ có cơ hội được tăng lương, tiền bạc rủng rỉnh, thu nhập dễ dàng. Đối với những người làm kinh doanh, nếu như ai đó tạo điều kiện để đầu tư thì hãy cứ tìm hiểu kỹ càng, nếu bạn thấy ổn thì cứ dốc hết sức mình, cuộc sống thời gian tới có khi sẽ trở thành đại gia.

Ngoài ra, bạn sẽ gặp khá nhiều may mắn trong tình duyên và các mối quan hệ. Nhân duyên của bạn càng được nâng cao, có cơ hội được người khác phái ưu ái nên bạn sẽ được người khác phái săn đuổi, điều này sẽ khiến cho bạn cảm thấy mình được nhiều người yêu thương.

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Người tuổi Ngọ làm việc gì cũng dễ dàng tìm được cơ hội để thăng hoa - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày 1/5, Thần May Mắn ưu ái, quý nhân dìu dắt, những con giáp sau 'ôm trọn tiền tài', phất lên giàu sụ, không hóa rồng cũng hóa phượng hoàng

Kể từ ngày 1/5, Thần May Mắn ưu ái, quý nhân dìu dắt, những con giáp sau 'ôm trọn tiền tài', phất lên giàu sụ, không hóa rồng cũng hóa phượng hoàng

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