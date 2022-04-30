Tử vi 5 ngày tới (1/5-5/5), Thần Tài ưu ái hết cỡ, những con giáp sau vận may lội ngược dòng, giàu sang tột bậc, túi tiền cứ 'phình ra' tiêu mãi không hết

Người độc thân có thể đón tin hỷ sự, càng đi nhiều bạn càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình. Đặc biệt, chủ động tham gia các hoạt động tập thể là cách để bạn tạo sự kết nối với người khác giới, tăng tỷ lệ gặp gỡ người trong mộng.

Người tuổi Sửu sẽ gặp được cơ hội tỏa sáng, sự nghiệp vốn vững chắc nay càng thăng hoa và thịnh vượng hơn trong 5 ngày tới. Càng làm việc, bạn càng được nạp nhiều năng lượng tích cực, giúp bạn ngày càng thành công và vươn xa hơn. Từ giờ trở đi, bạn sẽ được tận hưởng giai đoạn hoàng kim nhất, cơ hội làm giàu trong tầm tay, càng lúc càng thăng hoa hơn.

Tuổi Dần

Nhờ được cát tinh chỉ lối dẫn đường, mách bảo cho cách làm ăn phù hợp nên tiền bạc của con giáp may mắn này cứ thế chảy vào túi không ngừng trong 5 ngày tới. Thậm chí, dù ngồi nhà thì bạn vẫn có thể kiếm được một khoản tiền lớn đến bất ngờ. Nhân khi tài lộc dồi dào, bản mệnh có thể tính toán để đầu tư trong thời gian tới, giúp tiền bạc không ngừng sinh sôi nảy nở.

Nhiều người độc thân đang đặt ra câu hỏi trong chuyện tình duyên thì khoảng thời gian tới sẽ có câu trả lời, cốt là bạn chịu chủ động hẹn hò. Bạn chỉ cần nhiệt tình trò chuyện với người khác giới thì ắt sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp. Với người đã lập gia đình, bạn hãy dành nhiều thời gian hơn cho người thân để hâm nóng tình cảm.

Người tuổi Dần có thể kiếm được một khoản tiền lớn đến bất ngờ - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là con giáp phát tài vào 5 ngày nữa, dù bạn có phải vất vả một chút, song khoản tiền thu về tay chắc chắn có thể khiến bạn hài lòng. Với người làm công ăn lương, con giáp này thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng, để bạn khẳng định bản thân.

Người độc thân có thể có một vài cuộc gặp gỡ lãng mạn và tìm được một đối tác phù hợp. Thậm chí đối phương là bạn bè của bạn chứ chẳng phải ai xa lạ. Các cặp đôi đôi khi vẫn có xảy ra khúc mắc, cãi vã nhưng nhìn chung mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh nên không quá đáng ngại.

Người độc thân có thể có một vài cuộc gặp gỡ lãng mạn và tìm được một đối tác phù hợp - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.