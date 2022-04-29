Tử vi 9 ngày tới (1/5-9/5), Thần Tài phát tài phát lộc, những con giáp sau ôm trọn tiền của, phất lên giàu có, sớm đổi nhà đổi xe

Người độc thân có thể đón tin hỷ sự, càng đi nhiều bạn càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình. Đặc biệt, chủ động tham gia các hoạt động tập thể là cách để bạn tạo sự kết nối với người khác giới, tăng tỷ lệ gặp gỡ người trong mộng.

Phương diện tài lộc của con giáp may mắn này có những bước tiến nhất định trong 9 ngày nữa. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể kí kết được những hợp đồng triển vọng. Khoản tiền bạn thu về trong khoảng thời gian khá nhiều và chính là dấu hiệu lạc quan cho tương lại.

Phương diện tài lộc của người tuổi Hợi có những bước tiến nhất định trong 9 ngày nữa - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực trong 9 ngày nữa. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng. Bạn đã hoàn toàn thoát khỏi những khó khăn trước đó và thu về rất nhiều khoản lãi đáng kể cho mình.

Các cặp đôi tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện, thậm chí còn rất đồng lòng trước những quyết định lớn, cùng chung tay gìn giữ hạnh phúc gia đình. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể nhờ tìm thấy tiếng nói chung.

Người tuổi Dậu làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực trong 9 ngày nữa - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ được thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc sẽ càng thành công trong 9 ngày nữa. Trong thời gian tới, nếu không thành Rồng thì cũng thành Phượng, thậm chí có phát tài, thăng hoa vượt trội. Bạn càng trong những hoàn cảnh khó khăn họ lại càng dễ dàng có thành công rực rỡ. Sự nghiệp xuất chúng đến vậy, tiền bạc cũng theo đó ngày càng rộng mở.

Bên cạnh đó, các mối quan hệ của bạn đang phát triển một cách hài hòa. Mối quan hệ xã hội như đồng nghiệp, bạn bè sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội để gia tăng tài chính.

Người tuổi Tỵ sẽ được thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc sẽ càng thành công - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.