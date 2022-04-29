Tử vi 9 ngày tới (1/5-9/5), Thần Tài phát tài phát lộc, những con giáp sau ôm trọn tiền của, phất lên giàu có, sớm đổi nhà đổi xe

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây ôm trọn tiền của, phất lên giàu có, sớm đổi nhà đổi xe trong 9 ngày tới.
- Tử vi 2 ngày cuối tuần (30/4-1/5), Thần Tài trải chiếu lộc, những con giáp sau 'cày hết mức, chơi hết mình', ngồi im may mắn cũng đến, tiền bạc khởi sắc, khó ai bì kịp
- Kể từ ngày 1/5, Thần Phật che chở, quý nhân nâng bước, những con giáp sau tiền tài ngập lối, 'gánh vàng, gánh bạc' về nhà, cuộc sống thăng hoa bất ngờ
Tuổi Hợi
Phương diện tài lộc của con giáp may mắn này có những bước tiến nhất định trong 9 ngày nữa. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể kí kết được những hợp đồng triển vọng. Khoản tiền bạn thu về trong khoảng thời gian khá nhiều và chính là dấu hiệu lạc quan cho tương lại.
Người độc thân có thể đón tin hỷ sự, càng đi nhiều bạn càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình. Đặc biệt, chủ động tham gia các hoạt động tập thể là cách để bạn tạo sự kết nối với người khác giới, tăng tỷ lệ gặp gỡ người trong mộng.
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực trong 9 ngày nữa. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng. Bạn đã hoàn toàn thoát khỏi những khó khăn trước đó và thu về rất nhiều khoản lãi đáng kể cho mình.
Các cặp đôi tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện, thậm chí còn rất đồng lòng trước những quyết định lớn, cùng chung tay gìn giữ hạnh phúc gia đình. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể nhờ tìm thấy tiếng nói chung.
Tuổi Tỵ
Người tuổi Tỵ sẽ được thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc sẽ càng thành công trong 9 ngày nữa. Trong thời gian tới, nếu không thành Rồng thì cũng thành Phượng, thậm chí có phát tài, thăng hoa vượt trội. Bạn càng trong những hoàn cảnh khó khăn họ lại càng dễ dàng có thành công rực rỡ. Sự nghiệp xuất chúng đến vậy, tiền bạc cũng theo đó ngày càng rộng mở.
Bên cạnh đó, các mối quan hệ của bạn đang phát triển một cách hài hòa. Mối quan hệ xã hội như đồng nghiệp, bạn bè sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội để gia tăng tài chính.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.