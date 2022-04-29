Tử vi 2 ngày cuối tuần (30/4-1/5), Thần Tài trải chiếu lộc, những con giáp sau 'cày hết mức, chơi hết mình', ngồi im may mắn cũng đến, tiền bạc khởi sắc, khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 29/04/2022 20:48

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Thần Tài trải chiếu lộc, ngồi im may mắn cũng đến, tiền bạc khởi sắc, khó ai bì kịp trong 2 ngày cuối tuần.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này sẽ được thần Tài chiếu cố nồng hậu trong 2 ngày cuối tuần tới. Ngoài ra, công việc của bạn cũng có nhiều khởi sắc đáng kể, gặp được nhiều cơ hội thăng tiến, nếu biết nắm bắt thì không những cuộc sống thăng hoa mà tiền bạc cũng dồi dào hơn bình thường. Thậm chí, từ giờ đến cuối năm, càng làm việc càng tìm được đường hướng phát triển, cuộc sống tinh thần cũng được cải thiện, chất lượng hạnh phúc cũng được nâng cao.

Đây là khoảng thời gian mà người tuổi Sửu cảm thấy được chìm đắm trong tình yêu trong thời gian tới. Bạn không chỉ nhận được tình yêu từ người ấy, mà những mối quan hệ xung quanh như bạn bè, gia đình, người thân cũng mang lại cho bạn những năng lượng tích cực để tiến lên phía trước.

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Người tuổi Sửu sẽ được thần Tài chiếu cố nồng hậu trong 2 ngày cuối tuần tới - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ bước vào giai đoạn thăng hoa vượt trội, mọi việc suôn sẻ, sự nghiệp bay nhanh, thăng quan tiến chức đến một mức độ không ngờ trong 2 ngày cuối cùng. Bạn làm việc gì cũng dễ dàng tìm được cơ hội để thăng hoa, đối với những người làm công ăn lương, thì sẽ có cơ hội được tăng lương, tiền bạc rủng rỉnh, thu nhập dễ dàng. Đối với những người làm kinh doanh, nếu như ai đó tạo điều kiện để đầu tư thì hãy cứ tìm hiểu kỹ càng, nếu bạn thấy ổn thì cứ dốc hết sức mình, cuộc sống thời gian tới có khi sẽ trở thành đại gia.

Bên cạnh đó, đây cũng là khoảng thời gian mà bạn sẽ cảm nhận được rất nhiều tình yêu từ mọi người. Một số người độc thân sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, săn đón của một đối tượng đặc biệt. Còn một số người đã có đôi sẽ có được một tuần vô cùng nồng nhiệt.

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Người tuổi Mùi sẽ bước vào giai đoạn thăng hoa vượt trội, mọi việc suôn sẻ, sự nghiệp bay nhanh, thăng quan tiến chức - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ mở ra thời kỳ tài lộc thịnh vượng trong 2 ngày tới. Nếu như biết nắm bắt thời cơ thì việc tăng thêm thu nhập, kiếm lời nhanh chóng chỉ trong tầm tay. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được quý nhân phù trợ nên tài lộc tràn đầy, tiền bạc rủng rỉnh, càng làm việc càng tăng thêm thu nhập, mọi ý tưởng đều được cấp trên chấp nhận, từ đó có khả năng được thăng quan tiến chức. 

Ngoài ra, bạn sẽ trở nên tỏa sáng và nhận được sự săn đón nhiệt tình từ những người khác giới. Nếu đang tìm kiếm tình yêu, bạn sẽ có thể hoàn thành được ước nguyện của mình. Với những người đã có đôi có cặp, đây là khoảng thời gian mà cảm xúc của bạn sẽ trở nên rất mãnh liệt trong các mối quan hệ.

 

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Người tuổi Tuất sẽ mở ra thời kỳ tài lộc thịnh vượng trong 2 ngày tới - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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