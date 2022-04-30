Tử vi 5 ngày tới (2/5-6/5), cát tinh soi đường, những con giáp sau 'gánh tiền mỏi lưng', tài lộc nhiều vô biên, sớm phất lên hàng đại gia

Tâm linh - Tử vi 30/04/2022 19:31

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "gánh tiền mỏi lưng", tài lộc nhiều vô biên, sớm phất lên hàng đại gia trong 5 ngày nữa.

Tuổi Mão

Con giáp may mắn này sẽ phát tài vào 5 ngày tới, dù bạn có phải vất vả một chút, song khoản tiền thu về tay chắc chắn có thể khiến bạn hài lòng. Với người làm công ăn lương, con giáp này thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng, để bạn khẳng định bản thân, thu về khoản thưởng nóng.

Ngoài ra, người làm ăn có quý nhân phù trợ, đó có thể là một người lớn tuổi hơn bạn rất nhiều hoặc bạn bè thân thiết lâu năm. Bạn được khách hàng ủng hộ, ít khi bị bùng hàng, những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết. 

 

con gipa may man
Người tuổi Mão có quý nhân phù trợ, đó có thể là một người lớn tuổi hơn bạn rất nhiều - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 5 ngày tới, người tuổi Ngọ có nhiều thay đổi tích cực và khởi sắc. Công việc của bạn sẽ có tin vui, sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức trong thời gian gần.

Bên cạnh đó, bản thân của người tuổi Ngọ cũng là người rất chân thành với bạn bè, bạn cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ, con đường thành công sẽ đến, trong năm nay tình tiền đủ đầy, sự nghiệp ngày càng trở nên ổn định và vững chắc. 

con gipa may man 1
Người tuổi Ngọ có nhiều thay đổi tích cực và khởi sắc - Ảnh: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được quý nhân chiếu cố, giúp đỡ tận tình khi gặp khó khăn trong 5 ngày nữa. Từ đó, dễ dàng xây dựng các mối quan hệ xã giao trong công việc và thành công trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, bạn sẽ nhận được nhiều hỷ sự, mọi thứ xung quanh cũng diễn ra suôn sẻ hơn, đối với những người làm ăn kinh doanh, năm nay sẽ là một năm có nhiều điều đáng mong chờ, nếu không trở thành đại gia thì tài khoản cũng có nhiều tiền. Đặc biệt, có nhiều người theo đuổi, có khả năng cưới luôn vào cuối năm. 

con gipa may man 2
Người tuổi Dần được quý nhân chiếu cố, giúp đỡ tận tình khi gặp khó khăn trong 5 ngày nữa - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ ngày 2/5 đến ngày 10/5, Thần Phật 'điểm danh' ban phước, những con giáp sau tài lộc nhân đôi, ôm khối tài sản khủng, hỷ sự liên miên

Từ ngày 2/5 đến ngày 10/5, Thần Phật 'điểm danh' ban phước, những con giáp sau tài lộc nhân đôi, ôm khối tài sản khủng, hỷ sự liên miên

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc nhân đôi, ôm khối tài sản khủng, hỷ sự liên miên trong 9 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 1 giờ 27 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 57 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 2 giờ 27 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 57 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 5 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng