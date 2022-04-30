Tử vi 5 ngày tới (2/5-6/5), cát tinh soi đường, những con giáp sau 'gánh tiền mỏi lưng', tài lộc nhiều vô biên, sớm phất lên hàng đại gia

Ngoài ra, người làm ăn có quý nhân phù trợ, đó có thể là một người lớn tuổi hơn bạn rất nhiều hoặc bạn bè thân thiết lâu năm. Bạn được khách hàng ủng hộ, ít khi bị bùng hàng, những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết.

Con giáp may mắn này sẽ phát tài vào 5 ngày tới, dù bạn có phải vất vả một chút, song khoản tiền thu về tay chắc chắn có thể khiến bạn hài lòng. Với người làm công ăn lương, con giáp này thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng, để bạn khẳng định bản thân, thu về khoản thưởng nóng.

Người tuổi Mão có quý nhân phù trợ, đó có thể là một người lớn tuổi hơn bạn rất nhiều - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 5 ngày tới, người tuổi Ngọ có nhiều thay đổi tích cực và khởi sắc. Công việc của bạn sẽ có tin vui, sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức trong thời gian gần.

Bên cạnh đó, bản thân của người tuổi Ngọ cũng là người rất chân thành với bạn bè, bạn cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ, con đường thành công sẽ đến, trong năm nay tình tiền đủ đầy, sự nghiệp ngày càng trở nên ổn định và vững chắc.

Người tuổi Ngọ có nhiều thay đổi tích cực và khởi sắc - Ảnh: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được quý nhân chiếu cố, giúp đỡ tận tình khi gặp khó khăn trong 5 ngày nữa. Từ đó, dễ dàng xây dựng các mối quan hệ xã giao trong công việc và thành công trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, bạn sẽ nhận được nhiều hỷ sự, mọi thứ xung quanh cũng diễn ra suôn sẻ hơn, đối với những người làm ăn kinh doanh, năm nay sẽ là một năm có nhiều điều đáng mong chờ, nếu không trở thành đại gia thì tài khoản cũng có nhiều tiền. Đặc biệt, có nhiều người theo đuổi, có khả năng cưới luôn vào cuối năm.

Người tuổi Dần được quý nhân chiếu cố, giúp đỡ tận tình khi gặp khó khăn trong 5 ngày nữa - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.