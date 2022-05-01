Đồng hồ điểm đúng 12h ngày 2/5, Chính Ấn rọi đường tài lộc, những con giáp sau như 'cá chép vượt vũ môn', sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 01/05/2022 05:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây như "cá chép vượt vũ môn", sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn vào đúng 12h ngày 2/5.

Tuổi Thìn

Con giáp may mắn này sẽ có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp vào đúng 12h ngày 2/5. Được cấp trên cất nhắc nên bạn thăng tiến nhanh như diều gặp gió, tài lộc ùa vào túi ào ào, két lúc nào cũng chật cứng tiền. Thế nên, nếu được giao phó cho một nhiệm vụ khó nhằn, bạn đừng dại từ chối.

Người độc thân sẽ được bạn bè hay người thân giới thiệu cho người xứng đôi vừa lứa với mình. Bạn nên cởi mở hơn và thử tiếp xúc với mọi người xung quanh, bởi rất có thể nửa kia của bạn sẽ nằm trong số đó. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn thấu hiểu nhau nên hạn chế được nhiều tranh cãi. Vì có tiếng nói chung trong nhiều việc nên bầu không khí gia đình lúc nào cũng hài hòa, đầm ấm.

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Người tuổi Thìn sẽ có những bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp vào đúng 12h ngày 2/5 - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ đón nhận nhiều hỷ sự, cuộc sống từ giờ đến cuối năm có nhiều điều thay đổi vượt bậc, nhưng đó là cơ hội để giúp họ đổi đời. Bạn sẽ được tận hưởng vinh hoa phú quý, cuộc sống không chỉ thăng hoa về tiền bạc mà còn viên mãn về tình cảm.

Con giáp này luôn tràn ngập cái nhìn rất tích cực về tình yêu. Bạn cũng vốn giỏi giao tiếp nên đi đâu cũng bắt chuyện được. Hội độc thân có cơ may gặp được người yêu trong chuyến du lịch. Với sự tinh tế và khéo léo của mình, người độc thân dễ dàng chạm đến trái tim người khác giới, đừng ngại giúp đỡ họ nếu có thể.

 

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Người tuổi Ngọ sẽ đón nhận nhiều hỷ sự, cuộc sống từ giờ đến cuối năm có nhiều điều thay đổi - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tin vui về tài lộc khá bất ngờ vào đúng 12h ngày 2/5. Lợi nhuận đổ về túi ầm ầm, khiến chính bạn cũng ngạc nhiên với những gì mình nhận được. Việc làm ăn đang trên đà thuận lợi, kinh doanh buôn bán đều lời lãi.

Đường tình duyên được Tam Hội tương trợ nên may mắn hơn hẳn trong thời gian tới đây. Ngày này bạn có thời gian đi chơi cùng gia đình, người yêu. Thìn sống trong sự vui vẻ, sung sướng của tình cảm thân thiết.

 

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Người tuổi Tuất có tin vui về tài lộc khá bất ngờ vào đúng 12h ngày 2/5 - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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