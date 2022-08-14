Tử vi 10 ngày cuối tháng 8, ơn trên chiếu cố, ban phát phước lành, 3 con giáp vận trình hanh thông, tiền tài dư dả, ăn nên làm ra, vét sạch vận may trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 21:42

Tử vi 10 ngày cuối tháng 8, 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, tiền tài dư dả, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Mùi

Chính Tài hỗ trợ cho người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong vấn đề tiền bạc trong 10 ngày cuối tháng 8. Doanh thu của những người làm ăn kinh doanh tăng lên, trong khi đó, một số người làm công ăn lương nhận tin vui được tăng lương. Hoặc dó người hôm nay nhận được thưởng và chuẩn bị mua sắm mọi thứ trng nhà.

Chuyện tình cảm tươi sáng. Con giáp độc thân có cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương nhờ những cuộc gặp mặt với người trong nghề. Bản mệnh nên hạ bớt tiêu chuẩn trong việc lựa chọn bạn đời để nâng cao cơ hội yêu đương.

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Chính Tài hỗ trợ cho người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong vấn đề tiền bạc trong 10 ngày cuối tháng 8 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 10 ngày cuối tháng 8 vận trình phất lên như diều gặp gió. Thần may mắn ghé thăm mang tới tài lộc, tiền bạc cho con giáp. Có những người chỉ cho con giáp này cách xử lý những rắc rối liên quan tới tiền mà bản mệnh đang gặp phải để an tâm đón chờ những điều tốt lành sẽ đến.

Con giáp gặp gỡ đúng người, đúng thời điểm. Thông qua đó, bạn học được những bài học giá trị về cách cảm thông, chia sẻ với mọi người thay vì chỉ bảo vệ quan điểm và có phần khắt khe với những người xung quanh.

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Người tuổi Dậu trong 10 ngày cuối tháng 8 vận trình phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 10 ngày cuối tháng 8 sẽ rất may mắn về chuyện tiền bạc, nhất là với người làm kinh doanh. Túi tiền rủng rỉnh nên Tuổi Ngọ có thể tha hồ mua sắm. Công việc của con giáp diễn ra khá suôn sẻ. Bản mệnh phát huy được thế mạnh của mình, đồng thời khắc phục được những sai lầm trước đó nhờ có người giúp đỡ. Tuy nhiên, con giáp này cần phải có sự thận trọng trong các mối quan hệ xã giao để hạn chế bị lừa gạt, bội tín.

Con giáp may mắn sẽ có một ngày vận tình duyên khởi sắc. Tình cảm đôi lứa gắn kết mặn nồng nên lúc nào bạn cũng thấy tinh thần phơi phới, tâm trạng hưng phấn để hoàn thành thật tốt mọi việc.

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Người tuổi Dậu trong 10 ngày cuối tháng 8 sẽ rất may mắn về chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo

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