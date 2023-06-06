Tử vi 10 ngày cuối tháng 6 dương lịch: Quý Nhân soi đường 3 con giáp vận may lên đỉnh phúc khí dâng cao, tiền về đầy túi, mọi điều suôn sẻ

Những người cầm tinh tuổi Tỵ luôn chủ động, cứ lẳng lặng bền bỉ hoàn thành công việc. Con giáp này rất có năng khiếu về kinh doanh, độ nhạy bén thời cuộc khó ai bì kịp. Trong 10 ngày cuối tháng 6 dương lịch, tuổi Tỵ sẽ tìm ra cơ hội kiếm tiền, công việc cũng luôn cố gắng hoàn thành một cách hoàn hảo nhất, cũng nhờ vậy mà lương thưởng, các khoản thu ngoài đều tăng vọt.

Nhờ cát tinh chiếu rọi khiến mọi tin đồn ác ý, âm mưu phá hoại tuổi Tỵ đều bị hóa giải. Công việc của con giáp thuận buồm xuôi gió, mọi thành quả công việc đều được đánh giá cao. Tài lộc vẫy gọi khiến việc kinh doanh của tuổi Tỵ thu lợi nhuận gấp 5 gấp 10.

Những người cầm tinh tuổi Dậu rất ổn định và đơn giản trong cách cư xử với mọi người, họ sống thẳng thắn và lạc quan. Họ cũng là người rất nhiệt tình. Người tuổi Dậu nhanh nhạy, họ có thể nhìn nhận nhiều vấn đề và đưa ra được những phản ứng, cách giải quyết kịp thời.

Những người tuổi Dậu rất trung thực và đáng tin cậy, họ không thích mắc nợ người khác. Chỉ cần người khác giúp đỡ họ, họ sẽ không bao giờ quên ơn. Họ thành công và thường được quý nhân chỉ dạy bởi tâm hồn trong sáng, nhân hậu nên họ phát triển nhanh hơn rất nhiều.

Trong 10 ngày cuối tháng 6 dương lịch, nếu biết sử dụng tài năng của mình và nắm bắt tốt hơn các cơ hội trong cuộc sống, người tuổi Dậu sẽ có khả năng kiếm tiền rất tốt. Thời gian này, tài vận của người cầm tinh tuổi Dậu rất hanh thông, thăng tiến trong công việc, thu nhập cũng tăng nhanh, đời sống được cải thiện hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân vừa trải qua một giai đoạn chán nản trong công việc. Con giáp này cố gắng nhiều nhưng không nhận được thành quả như mong muốn. Điều này khiến bản mệnh cảm thấy bế tắc.

Trong 10 ngày cuối tháng 6 dương lịch, mang theo nhiều thay đổi tích cực đối với người tuổi Thân. Tài lộc của bản mệnh tăng lên từng ngày, càng về cuối tháng càng may mắn. Để có những hợp đồng mới, tuổi Thân phải chuẩn bị tinh thần phải đi công tác nhiều. Trong những buổi tiệc với khách hàng, bản mệnh nên lựa chọn món ăn đúng sở thích của đối tác để cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ, thoải mái, cởi mở, tạo tiền đề tốt cho việc hợp tác.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.