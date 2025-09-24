Từ thứ Tư đến thứ Bảy (24/9-27/9), 3 con giáp cuộc sống lên hương, vàng đeo khắp người, gom sạch phúc đức, phú quý ngút trời

Thiên quan cản đường nhắc nhở tuổi Mùi về lòng tốt của chính bản thân bạn trong thời gian này, trong công việc không phải ai cũng là người đáng để bạn giúp đỡ, giúp đúng người thì không sao nhưng sai người là mang tiếng xấu. Mong bạn sẽ tỉnh táo hơn trong công việc và đừng tham gia vào thị phi trong ngày này.

Hãy đặc biệt cẩn trọng trong lời nói và hành động, tránh hành động hấp tấp, bốc đồng. Những kẻ vô lương tâm có thể lợi dụng tình hình và gây rắc rối cho bạn khiến bạn mất tiền. Ngày này không tốt cho việc kiện tụng, tranh chấp quyền lợi, nhập hàng, giải quyết khủng hoảng công việc.

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi cho biết những người tuổi Hợi được dự đoán sẽ "hái ra tiền" nhờ sự chăm chỉ và khéo léo trong giao tiếp. Các mối quan hệ xã hội sẽ mở ra cánh cửa tài lộc, đặc biệt vào ngày này, khi bạn có thể ký kết hợp đồng hoặc nhận được khoản thanh toán từ công việc trước đó. Những người làm tự do hoặc kinh doanh online sẽ thấy doanh thu tăng vọt.

Tuy nhiên, cần chú ý tránh chi tiêu quá đà vào cuối tháng, đặc biệt là cho những món đồ xa xỉ không cần thiết. Tuổi Hợi hãy tập trung vào các dự án đang dang dở, sự kiên trì sẽ mang lại kết quả xứng đáng.

