Từ tháng 5 đến tháng 7, 3 con giáp này một tay quơ tiền, một tay cầm vàng, lộc lá tràn trề, đổi đời phú quý

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão không thuận lợi trong ngày này do ảnh hưởng xấu từ Thiên quan. Bạn ấm ức không nói nên lời do chịu nhiều bất công, oan ức trong công việc. Nhiều người bỏ lỡ cơ hội tốt do sự chểnh mảng của bản thân, cũng không thể trách bạn được vì thời gian gần đây bạn quá bận.