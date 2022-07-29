Từ ngày 30/7 đến 3/8, 'vượt mặt' Thần Tài làm giàu, 3 con giáp này thành công trên mọi mặt trận, lộc lá xum xuê bát ngát, vạn sự hòa hảo, thu nhập dồi dào

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 18:48

Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, trong giai đoạn từ ngày 30/7 đến 3/8, 3 con giáp này gặp vô số điềm lành, công danh sự nghiệp đại thắng, tài lộc thăng cấp, phú quý bạt ngàn.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp có nói, không có con giáp nào có thể vượt mặt tuổi Sửu về độ chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Người tuổi Sửu tuy đường đời không mấy êm ả, thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng họ luôn lạc quan cho rằng mọi vất vả đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Từ ngày 30/7 đến 3/8, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố. Càng về cuối năm, công việc càng suôn sẻ, thuận lợi. Để không bỏ lỡ cơ hội giàu sang, tuổi Sửu phải nhanh nhạy trước mọi cánh cửa và nắm bắt đúng thứ mình cần. Như vậy họ mới có nhiều cơ hội phát tài, sự nghiệp phất lên kéo theo của cải và địa vị sẽ thăng hoa cùng nhau.

Từ ngày 30/7 đến 3/8, 'vượt mặt' Thần Tài làm giàu, 3 con giáp này thành công trên mọi mặt trận, lộc lá xum xuê bát ngát, vạn sự hòa hảo, thu nhập dồi dào - Ảnh 1
Từ ngày 30/7 đến 3/8, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu làm việc gì cũng năng nổ. Họ luôn tự quản được cuộc sống của mình, không bị tụt hậu so với người khác về bất cứ khía cạnh nào. Con giáp tuổi Dậu sẽ đạt được mục tiêu mình đề ra với những thành quả to lớn kể cả tình duyên lẫn sự nghiệp.

Từ ngày 30/7 đến 3/8,, người tuổi Dậu được quý nhân phù trợ. Hơn nữa, do bản tính muốn cầu tiến, đạt được chức cao trong công việc nên tuổi Dậu luôn cố gắng đạt được thành công sớm nhất có thể.

Từ ngày 30/7 đến 3/8, 'vượt mặt' Thần Tài làm giàu, 3 con giáp này thành công trên mọi mặt trận, lộc lá xum xuê bát ngát, vạn sự hòa hảo, thu nhập dồi dào - Ảnh 2
Từ ngày 30/7 đến 3/8,, người tuổi Dậu được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn cần cù, thông minh. Họ luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Trong thời gian sắp tới, người tuổi Thân sẽ có những cơ hội tốt trong sự nghiệp.

Từ ngày 30/7 đến 3/8, người tuổi Thân sẽ được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên công việc diễn ra thuận lợi, làm 1 thu 10. Nguồn thu nhập dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh giúp tuổi Thân có một cuộc sống thoải mái, khiến nhiều người ghen tỵ.

Từ ngày 30/7 đến 3/8, 'vượt mặt' Thần Tài làm giàu, 3 con giáp này thành công trên mọi mặt trận, lộc lá xum xuê bát ngát, vạn sự hòa hảo, thu nhập dồi dào - Ảnh 3
Từ ngày 30/7 đến 3/8, người tuổi Thân sẽ được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên công việc diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16 giờ chiều ngày mai (30/7/2022), giông bão qua đi - điềm lành kéo đến, 3 con giáp này hưng vượng tài lộc, may mắn giàu có, mọi việc đều suôn sẻ

Đúng 16 giờ chiều ngày mai (30/7/2022), giông bão qua đi - điềm lành kéo đến, 3 con giáp này hưng vượng tài lộc, may mắn giàu có, mọi việc đều suôn sẻ

Tử vi 12 con giáp có nói, vào đúng 16 giờ chiều ngày mai (30/7/2022), nhờ số mệnh dát vàng mà 3 con giáp này có sự nghiệp suôn sẻ bất ngờ, vận trình xuôi thuận, giàu lên trông thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày 30/7 tử vi ngày 30/7/2022 tử vi tử vi hàng ngày tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 47 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 6 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 47 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 7 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn