Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 30/7/2022, đường tài lộc thênh thang rộng mở, 3 con giáp này sự nghiệp hưng vượng, tiền của đề huề, tấn tài tấn lộc, vận trình rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 12:48

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 30/7/2022, nhờ có Thần Tài phù trợ mà 3 con giáp này may mắn đủ đường, làm ăn tấn tới, bội thu tài lộc, ăn nên làm ra, cầu được ước thấy.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn sở hữu chỉ số thông minh và chỉ số trí tuệ cảm xúc rất cao. Con giáp này có nhiều thế mạnh hơn là khuyết điểm. Họ được biết với tính cách ngay thẳng, không thích vòng vo, họ cũng dũng cảm, độ lượng, được nhiều người yêu quý.

Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 30/7/2022, người tuổi Thìn được dự báo sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc. Họ có những thay đổi lớn trong sự nghiệp. Có thể con giáp này sẽ thay đổi công việc hoặc có sự thăng tiến lớn trong công việc hiện tại. Trải qua nhiều khó khăn, công việc của họ sẽ đạt được những thành quả nhất định.

Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 30/7/2022, đường tài lộc thênh thang rộng mở, 3 con giáp này sự nghiệp hưng vượng, tiền của đề huề, tấn tài tấn lộc, vận trình rực rỡ - Ảnh 1
Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 30/7/2022, người tuổi Thìn được dự báo sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao về tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp có tài năng, tham vọng, mạnh mẽ và dám nghĩ dám làm. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ là người nói được, làm được, không dễ gì từ bỏ mục tiêu.

Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 30/7/2022, người tuổi Dần được trời ban tài lộc, có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này gặp vận đỏ, sự nghiệp thăng tiến không ngờ. Người làm công ăn lương dễ được cất nhắc, nhận cơ hội mới. Người làm kinh doanh dễ gặp được khách hàng, ký được hợp đồng, mọi thương vụ đều hanh thông, suôn sẻ.

Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 30/7/2022, đường tài lộc thênh thang rộng mở, 3 con giáp này sự nghiệp hưng vượng, tiền của đề huề, tấn tài tấn lộc, vận trình rực rỡ - Ảnh 2
Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 30/7/2022, người tuổi Dần được trời ban tài lộc, có bước tiến lớn trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão luôn biết tận dụng thời gian và địa điểm thích hợp để phát tài. Trong thời gian tới, chỉ cần tuổi Mão biết nắm bắt cơ hội là có thể trở thành người giàu có. Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 30/7/2022, người tuổi Mão sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc.

Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 30/7/2022, đường tài lộc của con giáp tuổi Mão vô cùng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến để hỗ trợ "túi tiền" của bạn. Thầy tử vi cho biết vận may của người tuổi Mão đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 30/7/2022, đường tài lộc thênh thang rộng mở, 3 con giáp này sự nghiệp hưng vượng, tiền của đề huề, tấn tài tấn lộc, vận trình rực rỡ - Ảnh 3
Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 30/7/2022, đường tài lộc của con giáp tuổi Mão vô cùng tốt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 11 giờ trưa thứ Sáu ngày 29/7/2022, Thần Tài bắt tay Quý Nhân, 3 con giáp này có tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng 11 giờ trưa thứ Sáu ngày 29/7/2022, Thần Tài bắt tay Quý Nhân, 3 con giáp này có tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, đúng 11 giờ trưa thứ Sáu ngày 29/7/2022, nhờ được cả Thần Tài và Quý Nhân phù trợ, 3 con giáp này vươn lên tới một tầm cao mới, mọi nỗ lực đều được đền đáp, giàu sang phú quý, vận trình hoan hỷ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ Bảy tử vi thứ Bảy ngày 30/7/2022 tử vi ngày 30/7/2022 tử vi tử vi ngày 30/7 tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 4 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 4 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn