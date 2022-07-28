Đúng 11 giờ trưa thứ Sáu ngày 29/7/2022, Thần Tài bắt tay Quý Nhân, 3 con giáp này có tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, đúng 11 giờ trưa thứ Sáu ngày 29/7/2022, nhờ được cả Thần Tài và Quý Nhân phù trợ, 3 con giáp này vươn lên tới một tầm cao mới, mọi nỗ lực đều được đền đáp, giàu sang phú quý, vận trình hoan hỷ.
- Sau hôm nay, Tinh Tú tề tựu, 3 con giáp này tiền bạc liên tục đến, lộc lá vạn sự về, thành công vang dội, sự nghiệp bứt phá, thập toàn đại hỷ
- Ngày cuối cùng của tháng 7, LỘC PHÁT TRƯỜNG TỒN, 3 con giáp này tiễn biệt vận xui, đón chào may mắn, tài chính hưng thịnh, phú quý theo chân
Tuổi Tý
Thời gian qua, tuổi Tý bước vào hạn Tam tai, nhưng lại được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ. Đúng 11 giờ trưa thứ Sáu ngày 29/7/2022, người tuổi Tý sẽ vươn lên lại đạt được thành quả nhất định. Bản mệnh nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính.
Theo tử vi 12 con giáp, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện tài chính. Đa phần người tuổi Tý đều thu về nhiều tiền tài và gia sản. Nếu không may gặp khó khăn thì cũng sớm muộn sẽ thu về gấp bội số đã mất, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới.
Tuổi Dần
Đúng 11 giờ trưa thứ Sáu ngày 29/7/2022, người tuổi Dần có thể đón vận may này để kinh doanh, khởi nghiệp kinh doanh, buôn bán. Dần Tuất hợp Hỏa cục, có lợi cho các dự án đầu tư về nhà đất…
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có nhân duyên dồi dào, thúc đẩy sự nghiệp phát triển. Những người mới đi làm, hoặc mới khởi nghiệp không còn quá lo lắng như các năm trước, vì mọi việc sẽ đi vào quỹ đạo ổn định. Người đi làm có cơ hội thăng quan tiến chức, được tăng lương.
Tuổi Ngọ
Đúng 11 giờ trưa thứ Sáu ngày 29/7/2022, Ngọ gặp cục diện tam hợp, dự báo các phương diện tài lộc có nhiều thời cơ phát triển tốt đẹp cho người cầm tinh con ngựa. Người tuổi này có thể phát huy được những thế mạnh của mình trong nhiều công việc, kiếm ra nguồn tài chính tốt từ nhiều công việc khác nhau.
Tử vi 12 con giáp cho hay, nếu biết tận dụng được may mắn thì không ít người tuổi Ngọ có được cơ hội đổi đời vào đúng 11 giờ trưa thứ Sáu ngày 29/7/2022. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe không được tốt có thể ảnh hưởng tới sức phấn đấu của người tuổi Ngọ.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.