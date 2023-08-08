Từ ngày 23/6 đến 29/6 âm lịch, nhặt được vàng ròng, 3 con giáp tài lộc bừng sáng, trả sạch nợ nần, tiền tỷ thu tay

Tâm linh - Tử vi 08/08/2023 12:22

Dự đoán từ ngày 23/6 đến 29/6 âm lịch, những con giáp may mắn này được dự báo sẽ có bứt phá trong sự nghiệp.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Từ ngày 23/6 đến 29/6 âm lịch, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

Từ ngày 23/6 đến 29/6 âm lịch, nhặt được vàng ròng, 3 con giáp tài lộc bừng sáng, trả sạch nợ nần, tiền tỷ thu tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình nhẹ nhàng, ôn hòa. Họ luôn giữ được sự bình tĩnh và thái độ mềm mỏng trong ứng xử. Những người xung quanh thường dễ dàng bắt chuyện với con giáp tuổi Mùi. Họ thuộc tuýp người dĩ hòa vi quý và không thích gây mâu thuẫn với người khác.

Dự đoán từ ngày 23/6 đến 29/6 âm lịch, con giáp tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc.

Từ ngày 23/6 đến 29/6 âm lịch, nhặt được vàng ròng, 3 con giáp tài lộc bừng sáng, trả sạch nợ nần, tiền tỷ thu tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thường mang tính cách mạnh mẽ, can đảm. Họ năng động, nhiệt tình, thân thiện và có trách nhiệm trong công việc. Do đó, người tuổi này có nhiều bạn bè và được quý nhân giúp đỡ trong công việc cũng như cuộc sống.

Từ ngày 23/6 đến 29/6 âm lịch, con giáp tuổi Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tạo điều kiện học tập, làm việc để phát huy khả năng. Rất có thể, họ sẽ nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới.

Từ ngày 23/6 đến 29/6 âm lịch, nhặt được vàng ròng, 3 con giáp tài lộc bừng sáng, trả sạch nợ nần, tiền tỷ thu tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

 

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