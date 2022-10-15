Từ ngày 16/10-23/10, vận trình như diều gặp gió, 3 con giáp hưởng lộc trời ban, tiền ùa vào túi, làm ăn cực thịnh, thuận thế phát tài

Vì vậy, họ luôn sẵn sàng nắm bắt những cơ hội trước mắt để phát triển bản thân, mong nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Người tuổi Tỵ luôn coi trọng sự nghiệp và muốn mình đạt được những bước phát triển lớn lao trong tương lai, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho những người xung quanh.

Tuổi Tý là người sống thực tế, có đầu óc, có khả năng giao tiếp tốt. Dù gặp khó khăn đến mấy, con giáp này cũng có thể giải quyết êm đẹp và gặt hái thành công.

Tử vi dự báo từ ngày 16/10-23/10 là thời điểm may mắn với người tuổi Tỵ. Bản mệnh có cơ hội đầu tư, kinh doanh nhận được lợi nhuận cao. Trong thời gian tới, tuổi Tỵ tài lộc, tiền bạc trong túi ngày một nhiều giúp tuổi Tỵ càng thêm tự tin, nắm bắt các cơ hội tốt, tiền đồ rộng mở.

Tử vi dự báo rằng, tuổi Tý là một trong những con giáp may mắn trong giai đoạn từ ngày 16/10-23/10. Sự nghiệp của con giáp này phát triển tốt. Bản mệnh làm việc tích cực hơn trước đây nhờ đó mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Đây là giai đoạn vượng phát của Tý, tài lộc theo đó đổ về túi tiền. Với những người làm công ăn lương rất dễ được sếp nâng đỡ, thậm chí bạn có thể thăng tiến vị trí trong thời gian sau đó. Về phương diện tình cảm, được mệnh danh là con giáp "yêu chiều đối phương", tuổi Tý biết cách dung hòa công việc với tình cảm khiến đối phương không cảm thấy tủi thân, thiếu thốn về mặt tình cảm.

Tuổi Tý là một trong những con giáp may mắn trong giai đoạn từ ngày 16/10-23/10. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ ngày 16/10-23/10, người tuổi Mùi không chỉ thu được của cải mà còn được quý nhân nâng đỡ rất nhiều. Nhờ đó, bước tiến của họ rất vững chắc, có thể đạt được thành công nhanh chóng trong thời gian này.

Con giáp tuổi Mùi sẽ có cơ hội kiếm nhiều tiền, được mọi người ghi nhận năng lực. Mặc dù vậy, họ cũng cần phải cải thiện nhiều mặt để tiến triển thuận lợi hơn.

Nếu là phụ nữ sẽ vượng phu ích tử, chồng con của con giáp tuổi Mùi trong thời gian này đều phát triển tốt. Nhờ có tích lũy giỏi nên họ sẽ không lo sự nghiệp sa sút, thụt lùi, cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Từ ngày 16/10-23/10, người tuổi Mùi không chỉ thu được của cải mà còn được quý nhân nâng đỡ rất nhiều. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo