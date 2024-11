Từ ngày 12/10 âm lịch trở đi, 3 con giáp cầu được ước thấy, đếm tiền mệt nghỉ, vận may mỉm cười, điềm lành gõ cửa

Con giáp tuổi Mão

Từ ngày 12/10 âm lịch trở đi, Thực Thần còn mang tới cho Mão những may mắn trong chuyện tiền bạc, có được khoản tiền bất ngờ như được cho tiền, trúng vé số hay bốc thăm trúng thưởng… May mắn này là lộc trời cho nên nếu có thể con giáp này hãy tán lộc để gia tăng thêm vận may trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Thủy sinh Mộc sẽ giúp hàn gắn những tổn thương tình cảm từ trước đó. Khi cả hai đều chấp nhận lùi một bước để bảo vệ mối quan hệ này thì mọi chuyện sẽ được giải quyết rất nhanh. Trong tình yêu không thể thiếu đi sự lắng nghe và cảm thông, có như vậy mối quan hệ mới bền lâu được.

Con giáp tuổi Ngọ

Từ ngày 12/10 âm lịch trở đi, tuổi Ngọ có những cơ hội phát tài bất ngờ. Tuy nhiên, có tiền nhờ những trò chơi đỏ đen chỉ đem lại cảm giác dư dả nhất thời, quan trọng là con giáp này vẫn phải kiếm tiền dựa trên sức lao động của mình.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn có Kim sinh Thủy, tuổi Ngọ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia. Vì vậy, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy, hai người cùng đồng tâm hợp lực sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!