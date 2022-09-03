Từ nay tới Rằm Trung Thu (15/8 âm lịch), vận trình sáng như trăng rằm, may mắn rực rỡ, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, mọi điều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 19:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào may mắn tỏa sáng từ nay tới Rằm Trung Thu nhé!

Từ nay tới Rằm Trung Thu (15/8 âm lịch), vận trình sáng như trăng rằm, may mắn rực rỡ, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, mọi điều viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Dịp Trung thu tới, tuổi Thân được thiên tài nâng đỡ nên có cơ hội phất lên nhanh chóng. Một số khoản đầu tư từ trước đó của tuổi Thân có thể bắt đầu nhận được lợi nhuận. Đây là thời gian bản mệnh có thể tận hưởng thành quả từ công sức lao động của mình.

Tuy nhiên, con giáp này cũng cần quan tâm tới sức khỏe, đặc biệt là chú ý đến các bệnh về xương khớp. Người lớn tuổi không nên vận động quá sức, người trẻ tuổi cần quan tâm đến những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

Tuổi Mão

Tuổi Mão gặp được quý nhân nên vận trình cát tường, gặp may trong quá trình đầu tư. Nhờ đó, thu nhập của con giáp này cũng tăng lên.Trong tháng, tuổi Mão vạn sự như ý, đầu tư thành công.

Vào dịp Trung thu, quý nhân hỗ trợ trên đường tình duyên nên người độc thân có thể tìm được cơ hội phát triển tình cảm. Người đã có gia đình cũng hưởng cuộc sống yên vui bên nửa kia.

Tài vận suôn sẻ phát triển theo hướng tích cực, các khó khăn tài chính dần lùi về phía sau nên tuổi Mão có thể yên tâm hưởng phúc.

Tuổi Tuất

Vận thế của người tuổi Tuất có sự khởi sắc trong dịp Trung thu tới đây. Cao nhân dẫn đường chỉ lối nên việc kiếm tiền của con giáp này diễn ra dễ dàng hơn, thu nhập cũng tăng theo. Tuổi Tuất gặp nhiều thuận lợi trong việc mở rộng phát triển việc làm ăn.

Đường tình duyên của bản mệnh cũng diễn ra suôn sẻ, người có cặp có đôi tình cảm thêm mặn nồng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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