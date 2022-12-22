Từ nay đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp uống cạn lộc trời, tài vận bừng nở, may mắn đơm hoa, thành công trĩu quả, hạnh phúc ấm êm

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 12:16

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công từ nay đến Tết Nguyên Đán nhé!

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp uống cạn lộc trời, tài vận bừng nở, may mắn đơm hoa, thành công trĩu quả, hạnh phúc ấm êm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, từ nay đến Tết Nguyên Đán, người tuổi Mùi đón tài lộc bùng nổ. Nếu thực sự nắm bắt được vận may thì thời gian này, con giáp tuổi Mùi sẽ tiếp tục phát tài phát lộc, đón những ngày tốt lành. 

Nếu như trước đây, người tuổi Mùi gặp chuyện xui xẻo, công việc luôn bị cản trở, làm việc chăm chỉ cũng không kiếm được tiền thì đây là thời gian thay đổi mọi chuyện.

Người tuổi Mùi nhớ trau dồi nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, không cần chểnh mảng lười biếng hạnh phúc sẽ lại đơm hoa kết trái. Mức sống của con giáp tuổi Mùi sẽ ngày càng được cải thiện.

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, từ nay đến Tết Nguyên Đán, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Họ không chỉ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh hơn mà tài lộc cũng theo về nhà.

Tuy nhiên, con giáp tuổi Dậu lưu ý trong hai ngày tới cung tài vận không may vướng vào sao xấu nên không được tốt. Về sức khỏe cũng cần chú ý kẻo dễ bị cảm.

Đồng thời, đối với 1 số ít người tuổi Dậu không nên làm việc quá sức dễ vắt kiệt thể chất và tinh thần của mình. Hãy ăn nhiều rau củ và hoa quả để tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có tài vận tương đối cao và khả năng học hỏi phi thường. Nếu là vấn đề họ có hứng thú thì chỉ cần nhìn thoáng qua là các chú Khỉ có thể linh hoạt áp dụng những điều đã học được để công việc của mình dễ dàng, thuận tiện hơn.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, con giáp tuổi Thân sẽ gặt hái được nhiều may mắn, cơ hội đến, công việc làm ăn thuận lợi, cuộc sống cũng trở nên suôn sẻ, một thế giới viên mãn sẽ mở ra với họ.

Cuộc sống của người tuổi Thân từ đây sẽ vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào, vận khí sẽ lên, sự nghiệp ổn định, tài lộc đến nhà, niềm vui tới cửa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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