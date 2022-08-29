Từ nay đến Lễ Quốc Khánh (29/8 - 2/9), 3 con giáp này vận thế sáng bừng, cuộc sống sang trang rực rỡ, tài lộc thăng hạng rõ rệt, sự nghiệp thăng hoa đến bất ngờ, cuộc sống như mơ cả đời bình an

Từ nay đến Lễ Quốc Khánh (2/9), con giáp tuổi Ngọ sẽ lần lượt đón những chuyện vui, cuộc sống chuyển biến tốt đẹp. Thời gian này, vận may của Ngọ cũng kéo đến, vận khí tốt hơn, tài lộc dư dả.

Con giáp tuổi Ngọ sẽ liên tục đón tin vui tài lộc vào nhà. Với người làm công ăn lương, công việc sẽ tiến triển khá tốt, kế hoạch thực hiện nhuần nhuyễn, phối hợp với đồng nghiệp nhịp nhàng. Với người theo nghiệp kinh doanh, đây là giai đoạn gặt hái được nhiều thuận lợi hơn người.

Trong thời gian này, công danh, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Những người tuổi Ngọ càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì tuổi Ngọ sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai.

Từ nay đến Lễ Quốc Khánh (2/9), con giáp tuổi Ngọ sẽ lần lượt đón những chuyện vui, cuộc sống chuyển biến tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ nay đến Lễ Quốc Khánh, những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, con giáp tuổi Mùi nào luôn kiên trì, vững vàng thì sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới. Đối với người tuổi Mùi, nhân hòa làm nên tiền bạc, quý nhân vượng, dù có gặp phải phiền toái cũng dễ dàng vượt qua do có quý nhân giúp đỡ.

Mùi là con giáp may mắn sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim trong khoảng thời gian này, rũ sạch vận xui đeo bám bấy lâu nay. Vận tiền tài của Mùi đổ về, tiền của nhiều đến nỗi tiêu không hết, lộc lá chất thành núi. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, con giáp tuổi Mùi có nhiều cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình nên vận trình ngày càng đi lên.

Nhờ có Cát tinh chiếu mệnh, Thần Tài đưa đường chỉ lối, tài lộc của những chú Dê sẽ thăng hoa rực rỡ. Càng về cuối tháng, Mùi càng ăn nên làm ra, công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi.

Mùi là con giáp may mắn sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim trong khoảng thời gian này, rũ sạch vận xui đeo bám bấy lâu nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Từ ngay đến Lễ Quốc Khánh (2/9), tổng thể tài vận của người tuổi Thân rất tốt, đặc biệt là về công danh. Con giáp này cũng giành được lợi thế trong các dự án mới, làm ăn với đối tác thuận lợi hơn. Chính sự "tỏa sáng" này mà con giáp tuổi Thân nhận được sự quan tâm của các quý nhân.

Người tuổi Thân sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, vận may gõ cửa ầm ầm. Con giáp này sẽ được thần Tài và các vị thần May Mắn chiếu cố nồng hậu. Đồng thời, người tuổi Thân còn vốn có bản lĩnh sống đáng ngưỡng mộ, cộng thêm sự giúp sức của quý nhân nên khoảng thời gian này sẽ rất đáng mong chờ với con giáp này.

Con giáp này sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi. Chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình, Thân sẽ gặt hái lại những điều xứng đáng với mong đợi.

Từ ngay đến Lễ Quốc Khánh (2/9), tổng thể tài vận của người tuổi Thân rất tốt, đặc biệt là về công danh, con giáp này sẽ được thần Tài và các vị thần May Mắn chiếu cố nồng hậuẢnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.