Từ mùng 1 Tết Tân Sửu: 3 con giáp vận đỏ như son, cả năm ngập trong biển tiền, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 08/02/2021 07:51

Tân Sửu 2021 hoan hỷ phát tài, chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày mùng 1 Tết những con giáp may mắn này sẽ phất lên đổi đời, giàu sang chạm đỉnh.

Chỉ cần bước sang năm mới Tân Sửu, những con giáp may mắn này sẽ vét cạn túi thần tài, két lúc nào cũng đầy ắp bạc tiền. 

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Đầu năm hưng thịnh, giữa năm phú quý, cả năm đại phát chính là tử vi năm mới của Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, có chí tiến thủ, có gan làm giàu nên người tuổi Tý dù là đàn ông hay phụ nữ cũng sớm gặt hái thành công trong sự nghiệp. Hơn cả, nhờ nhìn xa trông rộng, dám dấn thân nên con giáp giàu sang này sẽ có năm mới Tân Sửu 2021 đại phát.

Thời tới không cản nổi, lộc lá ùa vào két nên đầu năm hưng thịnh, giữa năm phú quý, cả năm đại phát chính là tử vi năm mới của Tý. 

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Ngồi chơi tiền rơi trúng đầu, cẩn thận kẻo kiệt sức vì đếm tiền chính là phúc lộc trời cao an bài cho Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, chăm làm điều thiện và sống nghĩa tình nên Hợi được mọi người thương yêu hết mực, quý nhân ra sức chiều chuộng. Dù không trọng vật chất nhưng nhờ làm việc hết mình, phấn đấu miệt mài nên tiền cứ đổ vào túi Hợi nườm nượp.

Đúng mùng 1 Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, con giáp giàu có này sẽ uống no lộc trời. Ngồi chơi tiền rơi trúng đầu, cẩn thận kẻo kiệt sức vì đếm tiền chính là phúc lộc trời cao an bài cho Hợi. 

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Cả năm như ý, phúc lộc tề tựu nên Thân sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu nên người tuổi Thân sớm gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Ai khổ mặc ai, Thân vẫn có tiền tỷ trong ngân hàng, hậu vận sung túc an nhàn, của nả con cháu 3 đời tiêu không hết.

Từ mùng 1 Tết âm lịch trở đi, con giáp may mắn này sẽ phải may túi 3 gang để đựng tiền mới xuể. Cả năm như ý, phúc lộc tề tựu nên Thân sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, ngập trong nhung lụa.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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