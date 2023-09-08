Từ giữa tháng 9 trở đi, tình - tiền đỏ thắm, 3 con giáp nhận lộc trời ban, làm gì cũng hốt tiền, một bước lên hàng đại gia

Tâm linh - Tử vi 08/09/2023 11:59

Không phải ai cũng nhận được may mắn bất ngờ từ giữa tháng 9 trở đi, chỉ những con giáp dưới đây mới có cơ hội làm giàu trong nháy mắt, hãy nhớ năm bắt ngay!

Tuổi Tuất

Trong năm 2023, con giáp Tuất và sao Thái Tuế được dự đoán khá dĩ hòa vi quý. Ngoài ra, Thái Tuế còn là Thiên cung quan của tuổi Tuất. Nếu tương hợp lại, gọi là cung hợp thân, ý nói rằng đường nhân duyên trong cơ quan tổ chức trở nên tốt đẹp, được cấp trên xem trọng, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Từ giữa tháng 9 trở đi, dương khí của tuổi Tuất càng thêm hưng vượng, có thêm nhiều của cải. Không chỉ vậy, nhờ được thần tài chiếu cố nồng hậu nên con giáp này có tài lộc đầy nhà, công việc tiến triển thăng hoa, thu hoạch được nhiều, cuộc sống bất ngờ viên mãn thịnh vượng.

Từ giữa tháng 9 trở đi, tình - tiền đỏ thắm, 3 con giáp nhận lộc trời ban, làm gì cũng hốt tiền, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy con giáp này được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định.

Tử vi có nói, cuộc sống tuổi Dậu sẽ bước lên một tầm cao mới, đặc biệt là từ giữa tháng 9 trở đi. Tiền bạc của tuổi Dậu cũng đến nhanh và dễ dàng hơn người khác, sắp tới họ sẽ có khả năng xây dựng cuộc sống thăng hoa đáng ghen tị. Tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận chuyện vui sắp tới, sự nghiệp thăng hoa, phát tài phát lộc.

Từ giữa tháng 9 trở đi, tình - tiền đỏ thắm, 3 con giáp nhận lộc trời ban, làm gì cũng hốt tiền, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kì đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực.

Cụ thể, từ giữa tháng 9 trở đi, con giáp tuổi Mão sẽ được thần tài chiếu cố. Đặc biệt họ sẽ có quý nhân phù trợ, tạo điều kiện để tăng thêm thu nhập, nhận được cơ hội hiện thực hóa giấc mơ giàu có. Tuổi Mão có bản lĩnh thì vận may giàu có sẽ đến, sớm muộn gì cũng trở thành đại gia.

Từ giữa tháng 9 trở đi, tình - tiền đỏ thắm, 3 con giáp nhận lộc trời ban, làm gì cũng hốt tiền, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền vào cuối tháng 8, hồi phục vận may, gom hết tài khí, đầu tư bách phát bách trúng

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền vào cuối tháng 8, hồi phục vận may, gom hết tài khí, đầu tư bách phát bách trúng

Cuối tháng 8, những con giáp sau đây gặt hái được nhiều may mắn trong công việc, tài lộc.

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