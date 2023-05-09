Từ giữ tháng 3 Âm trở đi, 3 tuổi tài lộc lên hương, một bước đổi đời thành đại gia bạc tỷ, hưởng trọn niềm vui thế gian

Tâm linh - Tử vi 09/05/2023 16:35

Những người tuổi này không chỉ có được sự ưu ái của Thần Tài mà còn được quý nhân phù trợ. Họ có thể không tránh khỏi sóng gió nhưng sẽ nhanh chóng vượt qua, gặt hái được nhiều thành tựu.

Tuổi Mùi 

Từ giữ tháng 3 Âm trở đi, 3 tuổi tài lộc lên hương, một bước đổi đời thành đại gia bạc tỷ, hưởng trọn niềm vui thế gian - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xin chúc mừng tuổi Mùi khi tử vi khoa học dự báo, bạn chính là một trong những con giáp dễ thăng tiến sắp tới. Những dự định, mục tiêu của bạn có thể sớm trở thành hiện thực nhờ may mắn lần này. 

Vốn là người làm việc có quy tắc, bạn đặt ra những mục tiêu rõ ràng và từng bước hoàn thành. Dù cũng phải đối mặt với không ít thách thức như bao người, nhưng đó cũng là bước đệm để con giáp này càng tỏa sáng rực rỡ hơn nữa sau khi đã vượt qua sóng gió.

 

Khoảng thời gian tới sẽ là lúc sự nghiệp của con giáp này đón những bước tiến mạnh mẽ. Người cầm tinh Dê sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương, cũng khiến bản thân tự tin hơn.

 

Đặc biệt, bản mệnh còn may mắn có quý nhân phù trợ nên cũng có thể mở rộng tầm nhìn và làm giàu thuận lợi. Chính nhờ sự kiên trì và lạc quan nên bạn có thể phát triển thuận lợi như mong muốn. Nếu bạn có thể nắm bắt được đúng thời điểm, chắc chắn sẽ sớm hoàn thành các kế hoạch và mục tiêu bản thân đã đặt ra. Cuộc sống nhờ vậy cũng có nhiều thay đổi tích cực, từ nghèo khó sang giàu có là điều hiển nhiên.

 

Tuổi Hợi 

 

Chúc mừng người tuổi Hợi, chủ mệnh sẽ có được may mắn ngập tràn, sự nghiệp bứt phá. Con đường thăng quan tiến chức của con giáp may mắn này như được trải thảm, lúc nào cũng rộng mở thênh thang. Nếu người tuổi Hợi đang theo đuổi việc kinh doanh, mua bán của Hợi cũng sẽ ngày càng dễ dàng, hanh thông. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi thế này thì dù có kẻ gian tung chiêu hãm hại cũng không thể ngăn cản bước con giáp này tiến đến thành công. 

Trong thời gian này, người tuổi Hợi không chỉ may mắn về công việc tài lộc mà họ còn rất may mắn về đường tình duyên. Đặc biệt với những tuổi Hợi còn độc thân thì đây chính là cơ hội họ sẽ mở rộng quan hệ, và tìm được một nửa chân ái của đời mình. Với những người tuổi Hợi đã có gia đình thì đây là lúc hai bạn nên hâm nóng tình cảm, để cuộc sống gia đình càng trở nên viên mãn hơn nữa.

Tuổi Dậu

Từ giữ tháng 3 Âm trở đi, 3 tuổi tài lộc lên hương, một bước đổi đời thành đại gia bạc tỷ, hưởng trọn niềm vui thế gian - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người t.uổi Dậu không chỉ có được sự ưu ái của Thần Tài mà còn được quý nhân phù trợ. Họ có thể không tránh khỏi sóng gió nhưng sẽ nhanh chóng vượt qua, gặt hái được nhiều thành tựu. Vốn là người thông minh, nhanh nhạy, có khả năng, người t.uổi Dậu sẽ ngày càng phát triển nhanh khi được quý nhân giúp đỡ.

Theo tử vi, người t.uổi Dậu nếu biết nắm bắt cơ hội trong cuối tháng 5 này, không chỉ gặt hái được thành công nhất định mà còn có thể mở ra hướng đi mới cho mình, sự nghiệp ngày càng hanh thông, tốt đẹp. Những người t.uổi này sẽ ngày một phát triển hơn, có cuộc sống sung túc, bình an và hạnh phúc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Từ ngày 20/3 Âm lịch, 3 con giáp gặt trái ngọt, công việc suôn sẻ, vận trình thăng tiến, tài lộc ùn ùn đổ về túi

Từ ngày 20/3 Âm lịch, 3 con giáp gặt trái ngọt, công việc suôn sẻ, vận trình thăng tiến, tài lộc ùn ùn đổ về túi

Nhiều tin vui sẽ đến với các con giáp này. Họ có tài lộc dồi dào, gặp nhiều điều may. Con giáp này cũng được quý nhân phù trợ nên dễ dàng vượt qua những khó khăn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 3 con giáp Tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 31 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề