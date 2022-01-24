Từ giờ đến Tết, 3 con giáp này nắm bắt được tài vận, cởi bỏ xui xẻo những ngày qua, bước đến thời kỳ vinh quang chạm đỉnh

Theo dự đoán cho 12 con giáp , tuổi Tý bẩm sinh thông minh hiểu biết và rất thận trọng trong việc phát triển sự nghiệp của mình. Vì vậy, tuổi Tý thường thăng tiến muộn, nhưng một khi thời đã đến, sẽ phát triển rực rỡ.

Từ giờ đến Tết, con giáp này được quý nhân giúp đỡ, bước vào đại vận kiếm được rất nhiều tiền. Do có sao tốt Địa Giải trong cung mệnh của mình, những thay đổi lớn bắt đầu xảy ra. Con giáp có cơ hội hiếm có về công việc trong suốt 10 năm qua. Từ đây kho tài lộc cũng mở rộng, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.

Những người tuổi Dậu thực sự mạnh mẽ. Họ rất tự tin và lạc quan trong cuộc sống. Họ can đảm và có thể bình tĩnh để suy nghĩ thấu đáo trong mọi tình huống, khó bị kẻ gian chọc phá. Người tuổi này luôn giữ cho mình thái độ sống tích cực nên cuộc đời ngày càng gặp nhiều may mắn hơn.

Theo tử vi, từ giờ đến Tết là lúc thu nhập của người tuổi Dậu tăng lên đáng kể, vận trình ngày càng hanh thông. Họ sẽ được quý nhân dẫn đường chỉ lối, giúp sự nghiệp hanh thông, hoàn toàn có cơ hội được đề bạt thăng quan tiến chức, mở ra lĩnh vực mới đầy hứa hẹn. Số tiền kiếm được không ngừng tăng tiến, tình duyên hạnh phúc, nhìn chung là một cuộc sống rất viên mãn.

Theo tử vi, từ giờ đến Tết là lúc thu nhập của người tuổi Dậu tăng lên đáng kể, vận trình ngày càng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi, năm tới sẽ là khoảng thời gian vận trình tổng thể của người tuổi Thân gặp nhiều thuận lợi. Họ dù làm việc trong lĩnh vực, ngành nghề nào cũng dễ đạt được bước tiến, khẳng định được chỗ đứng của mình. Người tuổi Thân đang có tinh thần rất cao và hy vọng sẽ bù đắp được những khó khăn, mất mát trong năm trước.

Từ giờ đến Tết, vận trình của người tuổi Thân được dự đoán thuận lợi thêm nhiều phần. Cả trong sự nghiệp và cuộc sống, con giáp này đều dễ đạt được mọi thứ như mình muốn, gặp khó khăn dễ có quý nhân phù trợ. Đây chính là 1 trong những con giáp có tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thuận lợi nhất trong những ngày tới đây.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.