Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp này vận trình cực vượng, giàu sang phú quý, song hỷ lâm môn

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Sửu hiền lành, chịu khó và chân thật. Họ còn được biết đến với tinh thần làm việc chăm chỉ, tận tâm và tỉ mỉ. Tuy nhiên, nhược điểm của người tuổi Sửu là họ khá thụ động, chần chừ khi có cơ hội đến với mình. Con giáp này cần mạnh dạn, chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân.

Đúng 7 ngày tới đây, con giáp tuổi Sửu có tài lộc cực vượng, tin vui liên tục gõ cửa. Người tuổi này nếu làm công ăn lương thì sẽ được cấp trên trọng dụng, cất nhắc và trao cho cơ hội tốt. Nếu làm kinh doanh thì con giáp này sẽ gặp được đối tác mới, được khách hàng ủng hộ nên các thương vụ đều diễn ra thuận lợi.

Tử vi học có nói, tuổi Hợi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố vào đúng 7 ngày tới, mọi thứ mới thật sự khởi sắc. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Hợi cần chuẩn bị tinh thần tận hưởng song hỷ lâm môn, sự nghiệp phát triển vững mạnh chưa đủ, mà cuộc sống tình cảm, con đường tài vận ngày càng thăng hoa rực rỡ hơn.

Người tuổi Hợi vốn thông minh và luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận mọi thử thách để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Cuối năm nay, tuổi Hợi sẽ công thành danh toại, mọi khó khăn sẽ được giải quyết ổn thỏa, cuộc sống dần khởi sắc.

Đúng 7 ngày tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh Tỵ sẽ thêm phúc thêm phần, phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ nổi tiếng thông minh, khéo léo và có gan làm giàu. Một khi đã đặt mục tiêu cho mình họ sẽ nỗ lực không ngừng để đạt được, dẫu khổ cực, khó khăn đến mấy vẫn không chùn bước. Nhờ thế, Tỵ nghèo mấy cũng có của ăn của để, gặt hái được những thành tựu đáng nể trong sự nghiệp.

Đúng 7 ngày tới, nhờ có cát tinh chiếu mệnh Tỵ sẽ thêm phúc thêm phần, phất lên như diều gặp gió. Vĩnh biệt vận xui, từ đây Tỵ sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, đếm tiền sái tay khiến ai cũng phát hờn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.