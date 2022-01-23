Thiên Vương trợ giúp, Tam Hội nhập cục, 3 con giáp này ngày 24/1/2022 gặp được quý nhân, sự nghiệp hanh thông, tài lộc rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 23/01/2022 23:21

Tử vi ngày 24/1/2022 cho thấy, 3 con giáp này gặp được quý nhân, sự nghiệp hanh thông, tài lộc rực rỡ nhờ có Thiên Vương trợ giúp, Tam Hội nhập cục.

Tuổi Tý

Theo tử vi ngày 24/1/2022 của 12 con giáp, người tuổi Tý có một ngày làm việc thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Bạn biết sắp xếp công việc để thực hiện tuần tự nên cho dù có bận rộn đến thế nào đi nữa, bạn cũng không cảm thấy hoang mang, bối rối.

Một số người có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể chỉ ra những điểm yếu mà bạn cần phải khắc phục. Vì thế, con giáp này nên chú ý lắng nghe để rút ra những bài học bổ ích cho riêng mình.

tu vi ngay 24/1/2022 1
Chính Quan cho thấy người tuổi Mùi đang bước những bước nhanh chóng trên con đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao dưới sự giúp đỡ của sao Thiên Vương. Bạn triển khai nội dung công việc quen thuộc theo những hướng đi mới, nhờ vậy mà được cả đồng nghiệp và lãnh đạo đánh giá cao. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ bạn.

Chính Quan cho thấy người tuổi Mùi đang bước những bước nhanh chóng trên con đường tài lộc. Hãy cứ nghiêm túc, trách nhiệm với nhiệm vụ của mình, bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

tu vi ngay 24/1/2022 2
Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 24/1/2022 cho thấy, đường sự nghiệp của Tuổi Hợi rất hanh thông. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Đừng quá bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại.

Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng đây cũng là lý do khiến cho Tuổi Tỵ không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày như chi tiêu cũng không phải là ít.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tương Hại gây rối, Hung Tinh ảnh hưởng, 3 con giáp này ngày 24/1/2022 vận trình đại hạn, xui xẻo vô cùng, dễ hao tài tốn của

Tương Hại gây rối, Hung Tinh ảnh hưởng, 3 con giáp này ngày 24/1/2022 vận trình đại hạn, xui xẻo vô cùng, dễ hao tài tốn của

Tử vi ngày 24/1/2022 cho thấy, 3 con giáp này có vận trình đại hạn, xui xẻo vô cùng, dễ hao tài tốn của vì bị Tương Hại gây rối, Hung Tinh ảnh hưởng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 24/1/2022 tử vi hôm nay tử vi 12 con giáp 12 con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 22 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 19 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót