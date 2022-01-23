Sức khỏe 12 con giáp ngày 24/1: Tý hạn chế ăn dầu mỡ, Thìn nên nghỉ ngơi nhiều hơn

Hôm nay tuổi Tý nên ăn nhiều thực phẩm có màu đen, nên hạn chế ăn nhiều dầu mỡ gây ảnh hưởng không tốt cho thận. Tuổi Tý nếu cảm thấy có những dấu hiệu đau mỏi vùng tai, sau gáy nên dùng tay bấm vào vị trí huyệt tỉnh sẽ giúp giảm đau nhức, khó chịu.

Sức khỏe có những biểu hiện do sự mất cân bằng. Bạn dễ cảm thấy ngứa mũi, viêm mũi, dị ứng, chảy máu cam… Bạn nên bổ sung một số thực phẩm có vị đắng và cay vào thực đơn. Nếu xuất hiện những triệu chứng nên dừng cách bấm vào vị trí huyệt kinh, huyệt huỳnh sẽ có thể có hiệu quả ngay.

Hôm nay tuổi Tý nên ăn nhiều thực phẩm có màu đen, nên hạn chế ăn nhiều dầu mỡ gây ảnh hưởng không tốt cho thận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Với việc gia tăng tuổi tác, sẽ khiến cơ thể xuất hiện những suy giảm ở mức độ khác nhau, việc tiêu thụ calo sẽ giảm, làm giảm sự tiêu hóa và hấp thụ protein. Vì vậy, ở những người lớn tuổi nên hạn chế những loại thực phẩm giàu calorie, thay vào đó hãy tăng cường những loại rau xanh, trái cây và trứng để cơ thể có đủ chất đạm và vitamin đáp ứng những hoạt động hằng ngày.

Tuổi Mão

Tình hình sức khỏe của bạn không được tốt, nếu bị ốm thì có thể là ốm nặng. Do đó, bạn nên tìm cách phòng ngừa từ sớm bằng việc ăn những đồ bổ dưỡng và giúp bạn có sức đề kháng tốt hơn.

Tuổi Thìn

Sức khỏe của bản mệnh không được tốt, nếu ai có bệnh nền thì hôm nay nên cố gắng hoàn thành công việc sớm để có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Ngoài ra, việc thức khuya thường xuyên có hại cho sức khỏe, do đó, bạn nên điều chỉnh lại sinh hoạt của mình đi nhé.

Tuổi Tỵ

Sức khỏe của bạn rất khả quan, thời gian này bạn tập trung vào các thói quen lành mạnh hơn trước đây rất nhiều. Ví dụ như bạn đang cố gắng để có thể đi ngủ sớm hơn và ăn uống đầy đủ hơn.

Sức khỏe của bản mệnh không được tốt, nếu ai có bệnh nền thì hôm nay nên cố gắng hoàn thành công việc sớm để có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sức khoẻ của Tuổi Ngọ hôm nay đang có dấu hiệu báo động. Cơ thể mệt mỏi thì năng suất làm việc sẽ không tốt, lời khuyên cho Tuổi Mão là hãy ăn uống tẩm bổ thêm, đồng thời tập thể dục để nâng cao sức đề kháng.

Tuổi Mùi

Tình hình sức khỏe của Tuổi Mùi ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn không nên quá lao lực, mải mê trong công việc. Bạn có thể dành buổi tối ngày hôm nay để nghỉ ngơi, thư giãn một chút để đầu óc, tinh thần cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Tuổi Thân

Để khỏe cho thận, người tuổi Thân cũng nên lưu ý đến thói quen sinh hoạt hàng ngày. Không nhịn tiểu, uống đủ nước lọc, không nên ăn quá mặn, hạn chế rượu bia, thịt đỏ, đồng thời kết hợp ngủ sớm dậy sớm. Như vậy không chỉ cường thận mà thực ra là tốt cho toàn thân.

Tuổi Dậu

Hôm nay người tuổi Dậu cần chú ý những triệu chứng như cơ thể suy nhược, ăn uống cần đủ chất dinh dưỡng. Tránh làm việc lao lực quá độ, ăn quá muộn hay đồ ăn nhiều dầu mỡ thì sẽ bớt đi phần nào ảnh hưởng đến sức đề kháng.

Hôm nay người tuổi Dậu cần chú ý những triệu chứng như cơ thể suy nhược, ăn uống cần đủ chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cần phải chú trọng dưỡng sinh cho tỳ vị để nâng cao sức khỏe của phổi. Nên ăn lá tần bì để làm ấm tỳ vị, ăn củ từ bổ tỳ vị, ăn cơm rượu khi tỳ vị không khỏe, bắp xào hạt thông giúp bổ tỳ... Qua việc dưỡng sinh tỳ vị sẽ giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt hơn trong hôm nay.

Tuổi Hợi

Ngày Thổ khắc Thủy không tốt cho những ai đang ốm bệnh, nhất là trong tình trạng thay đổi thất thường như hiện nay, dù sao trong thời tiết này bạn không nên chủ quan, luôn giữ ấm cho cơ thể mình đúng cách, hạn chế ăn đồ lạnh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.