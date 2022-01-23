Thiên Đức chiếu rọi, Chính Tài trợ giúp, 3 con giáp này trong tuần mới (24/1 - 30/1) vận trình rực rỡ, lộc toàn hòa phát, rủng rỉnh tiền tiêu, vạn sự cát tường

Người tuổi Sửu có một khởi đầu tuần khá suôn sẻ do được Chính Ấn và Thiên Ấn chiếu mệnh. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng sẽ nhận được sự tin tưởng của cấp trên. Khi được giao những nhiệm vụ quan trọng, hãy sẵn sàng nhận trách nhiệm và coi đó là bậc thang giúp mình dần thăng tiến.

Phương diện tài lộc khá rực rỡ trong những ngày cuối tuần do được Chính Tài và Thiên Tài trợ giúp. Công lao của bạn được ghi nhận và bạn được tưởng thưởng xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Trong khi đó, một số người thậm chí phát tài nhờ vào sự may mắn của mình.

Tử vi tuần mới (24/1 - 30/1) của tuổi Tý cho thấy, người tuổi Tý được cát tinh che chở nên công việc diễn tiến thuận lợi. Bạn còn có cơ hội tiếp xúc với những người có quyền lực, có tầm ảnh hưởng, thông qua đó học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý giá. Bạn càng được kỳ vọng thì trọng trách phải cáng đáng càng lớn hơn, nhưng hãy tin tưởng vào bản thân để có thể chinh phục đỉnh cao.

Dù công việc khiến bạn khá vất vả và vội vàng nhưng cũng nhờ thế mà tài lộc có thu hoạch nhất định. Tuổi này sẽ nhận được một khoản lương và thưởng cộng dồn xứng đáng với những đóng góp của mình trong suốt một năm vừa qua.

Theo tử vi tuần mới có nhiều điều kiện thuận lợi đối với người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi tuần mới có nhiều điều kiện thuận lợi đối với người tuổi Hợi. Đây cũng là thời gian bạn cần tập trung xây dựng và mở rộng con đường sự nghiệp trước mắt. Nếu có thể, hãy nhờ đến sự trợ giúp của những người đi trước. Họ sẽ cho bạn những lời khuyên đúng đắn.

Sao Thiên Đức là cơ hội để bản mệnh phát tài phát lộc trong năm nay, vì thế, nhân khi có được tín hiệu tốt thì nên sẵn sàng đối mặt với thách thức để gặt hái tiền bạc bạn nhé. Nếu bạn muốn khởi động việc kinh doanh đầu tư thì hứa hẹn sẽ gặp được người hậu thuẫn và đưa ra những chỉ dẫn phù hợp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.