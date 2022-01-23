Kể từ 23 tháng Chạp, 3 con giáp này được hưởng lộc trời ban, tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 23/01/2022 01:59

Tử vi 12 con giáp cho thấy, kể từ 23 tháng Chạp, 3 con giáp này có mệnh "trúng số", làm gì cũng ra tiền, mua 1 được 2, nhà lầu xe hơi cũng có đủ.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu biết đối nhân xử thế, bao dung và nhân hậu. Họ đối xử tốt với mọi người mà không màng báo đáp. Trong công việc, họ là người tận tâm, tỉ mỉ. Không những thế, con giáp này cũng rất kiên cường, can đảm.Họ hoàn thành được mục tiêu nhờ sự phấn đấu không ngừng.

Kể từ 23 tháng Chạp, tử vi của con giáp tuổi Sửu rất tốt. Họ biết cách giải quyết các vấn đề, hóa giải các mâu thuẫn trong công việc và cuộc sống. Nhờ đó, họ đạt được thành tích cao trong công việc, nhận được khoản lương, thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Con giáp tuổi này cả năm đều làm việc chăm chỉ, tận tâm nên cuối năm sẽ được hưởng thành quả như mong đợi.

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Kể từ 23 tháng Chạp, tử vi của con giáp tuổi Sửu rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đa số là những người đầy tự tin và có sức thu hút, trong quá trình theo đuổi sự nghiệp, chỉ cần có ý chí cầu tiến thì sẽ luôn có quý nhân dìu dắt. Sự nghiệp năm qua tuy không suôn sẻ và gặp phải sai lầm nhưng sẽ vượt qua được nút thắt vào đầu năm mới. Từ đó, tuổi Dậu sẽ giải quyết triệt để những vấn đề còn tồn đọng, trở thành người thắng to.

Kể từ 23 tháng Chạp, thu nhập tuổi Dậu có chiều hướng tăng mạnh, sự nghiệp phát triển phong sinh thủy khởi, có khả năng giàu sang phú quý, được mọi người hâm mộ. Con giáp này được dự đoán sẽ đón một cái Tết sung túc, no ấm, phúc lộc đầy nhà.

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Kể từ 23 tháng Chạp, người tuổi Ngọ thu hút tài lộc, gặp nhiều chuyện vui, gia đạo ấm êm, tương lai tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ lạc quan, dám làm dám chịu và giàu nhiệt huyết. Trong cuộc sống, họ dành phần lớn thời gian cho công việc. Họ rất quan tâm đến cảm xúc và những ý kiến của người khác nhưng cũng có chính kiến của riêng mình. Người tuổi này có cá tính, ổn định, điềm đạm lại chăm chỉ.

Kể từ 23 tháng Chạp, người tuổi Ngọ thu hút tài lộc, gặp nhiều chuyện vui, gia đạo ấm êm, tương lai tươi sáng. Họ dễ gặt hái được thành công trong sự nghiệp. Họ làm việc chịu thương, chịu khó, không nản lòng trước mỗi thất bại nên giờ đã được nhận thành quả. Người tuổi này có tài lộc hưng vượng, sao tốt chiếu mệnh nên làm ăn phát đạt, gánh lộc về nhà.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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