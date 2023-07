Đúng 0 giờ ngày mùng 1 Tết, 3 con giáp này xoay chuyển vận mệnh, tài lộc thăng hoa, rũ bỏ vận xui, đón chào may mắn

Người tuổi Mùi là một trong những ngôi sao may mắn nhất năm tới. Đúng 0 giờ ngày mùng 1 Tết, họ sẽ luôn gặp may mắn. Nguyên nhân chủ yếu là do họ có nhiều phát kiến mới, mở mang đầu óc, lại được quý nhân chỉ dẫn nên nâng cao hiệu quả trong công việc, làm gì cũng thành công. Người tuổi Mùi không thích đi đường tắt nhưng họ lại luôn được "kê chân" để đạt tới thành công nhanh hơn, tiền bạc rủng rỉnh.

Con giáp tuổi Mùi có khả năng, có vốn liếng, làm ăn phát đạt. Do đó, trong tháng Chạp năm Tân Sửu đến năm Nhâm Dần họ kinh doanh thành công, làm việc gì cũng hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, cơm ăn áo mặc không phải lo nghĩ. Thật đáng để người khác ghen tỵ.

Đúng 0 giờ ngày mùng 1 Tết, người cầm tinh con Khỉ sẽ luôn gặp may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con Khỉ trước đây do chịu ảnh hưởng của hung tinh nên tài vận của con giáp này lao đao, mọi việc gặp nhiều phiền phức, khó khăn, làm việc gì cũng dễ rơi vào cảnh thất bại. Đúng 0 giờ ngày mùng 1 Tết, tài bạch cung xuất hiện cát tinh văn xương nên nếu có thể nắm bắt được cơ hội, không chỉ may mắn ngập tràn mà tuổi Thân còn đón nhận “mùa xuân của cuộc đời”.

Không chỉ thành công rực rỡ trong công việc, người tuổi Thân còn rủng rỉnh, giàu có về tiền bạc, có thể nhanh chóng tậu nhà mua xe. Ngoài ra, con giáp này cũng hết sức thăng hoa, viên mãn trong tình cảm, hôn nhân gia đình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.