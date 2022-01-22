Công danh sự nghiệp 12 con giáp ngày 23/1: Sửu - Thìn thành công, Mùi gặp nhiều trở ngại

Ảnh hưởng của ngày tự hình khiến người tuổi này luôn cảm thấy bất an và lo nghĩ nhiều. Điều này ảnh hưởng tiêu cực tới những người lao động chân tay. Đây là lúc tuổi Tý cần dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý để khôi phục tinh thần.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Tử vi cho biết các dự án do người tuổi Sửu đứng đầu có tín hiệu tiến triển thuận lợi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, con giáp này gặp chút khó khăn trong việc đi tìm sự hỗ trợ của những người xung quanh.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dự báo tuổi Dần sẽ trở nên kiên quyết, cương nghị hơn trong các quyết định quan trọng nên hạn chế được tối đa những sai lầm không mong muốn trong quá trình phát triển sự nghiệp. Ngoài ra, con giáp này cần phải giữ thái độ tỉnh táo trong mọi tình huống vì xung quanh có khá nhiều cạm bẫy.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo sự nghiệp Mão gặp Tương Hình nên dù là ngày cuối tuần vẫn không được yên ổn cho lắm. Mão phải còng lưng giải quyết một mớ công việc đang còn tồn đọng. Hôm nay ai đó hối thúc thì bạn nổi cáu, không kiêng nể ai. Mão vốn dĩ rất thông minh, biết nhìn xa trông rộng nhưng vì hoàn cảnh ép buộc mà tức nước vỡ bờ.

Tuổi Thìn

Thực Thần dự báo tuổi Thìn hôm nay có lộc trong công việc. Bạn tranh thủ hoàn thành nốt công việc trong tuần để sắp tới được thảnh thơi, Thìn giải quyết mọi việc rất nhanh gọn. Người làm tự do, buôn bán thì có lộc từ khách hàng, khéo ăn khéo nói nên nhiều người thích làm ăn với bạn.

Tuổi Tỵ

Tỷ Kiên chiếu mệnh nên hôm nay những người làm chức vụ quản lý, lãnh đạo vẫn vất vả. Ngày nghỉ nhưng vẫn phải lo hàng tá việc, cấp dưới thì làm ăn tắc trách không được như ý bạn. Nhiều bạn trẻ đi làm thì áp lực, không có thời gian cho bản thân hôm nay, muốn vùng lên để giải thoát.

Trong công việc hôm nay, tuổi Ngọ gặp không ít sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong công việc hôm nay, tuổi Ngọ gặp không ít sóng gió. Tiểu nhân cạnh tranh không lành mạnh khiến bản mệnh một phen lao đao, nếu không cẩn thận thậm chí công sức bấy lâu còn đổ sông đổ biển. Do đó, con giáp này không nên lơ là, chủ quan, hạn chế tối đa sai sót để tránh bị bắt lỗi, gây bất lợi.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 23/1/2022 hôm nay, công việc của tuổi Mùi dễ xảy ra những trở ngại, khó khăn. Bản mệnh tốn rất nhiều thời gian khơi thông bế tắc nhưng kết quả không thực sự như kỳ vọng, thậm chí còn phải gánh vác công việc của người khác nhưng công sức không được ghi nhận.

Tuổi Thân

Chủ nhật ngày 23/1/2022 hôm nay rất thích hợp để tuổi Thân tiến hành những kế hoạch hợp tác, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, hay đầu tư. Con giáp này hãy mạnh dạn tiến hành kế hoạch ấp ủ bấy lâu, kiên trì theo đuổi tới cùng, mọi công sức rồi sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với cục diện Tương Phá. Bạn không nên chủ quan trong công việc nếu không muốn lâm vào rắc rối bất ngờ. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không nên quá vô tư tin tưởng mọi người, dù đó là người bạn quen biết từ trước đi nữa, bởi điềm báo hôm nay có kẻ “ném đá giấu tay” xuất hiện. Hãy làm mọi việc bằng sức của mình.

Người tuổi Dậu phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với cục diện Tương Phá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này.

Tuổi Hợi

Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.