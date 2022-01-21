Tương Hại án ngữ, Hung Tinh giáng mệnh, 3 con giáp này ngày 22/1/2022 bị tiểu nhân dòm ngó, gặp nhiều rủi ro, tiền mất tật mang

Cục diện Tương Hại án ngữ, tuổi Thân nên thận trọng hơn bởi bạn đang có nguy cơ bị tiểu nhân dòm ngó, cản trở. Sự bất cẩn và thiếu cảnh giác chính là lý do khiến con giáp này trở thành mục tiêu của những kẻ xấu. Chỉ một phút lơ là cũng đủ khiến bao tiền bạc, công sức đổ sông đổ bể, do đó phải tỉnh táo, cần làm gì nếu không sau này sẽ phải trả cái giá khá đắt.

Tài chính của bạn cũng không được tốt cho lắm. Hôm nay bạn có thể đưa ra một vài quyết định không đúng đắn trong chuyện tiền bạc, hoàn toàn vô tư không mảy may nghi ngờ đến những rủi ro tiềm ẩn sau khi quyết định chi tiền, đến khi thất thoát mới nhận ra thì đã muộn.

Theo tử vi ngày 22/1/2022, tuổi Dậu sẽ phải đối mặt với những hung hiểm. Hãy xem xét lại mọi việc, đừng để xảy ra những sai lầm đáng tiếc khiến con giáp này phải chịu những tổn thất không đong đếm được. Nếu không có lòng đề phòng những kẻ xấu bụng từ sớm thì chính con giáp này sẽ là người phải gánh chịu những thiệt hại không hề nhỏ.

Tuy nhiên hôm nay, hung tinh giáng mệnh, bản mệnh cần hết sức cẩn trọng trong các quyết định liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này. Hãy tỉnh táo trước những lời đường mật của người khác.

Hung thần Thương Quan hôm nay khiến tuổi Tỵ trở nên cố chấp, không chịu lắng nghe mọi người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hung thần Thương Quan hôm nay khiến tuổi Tỵ trở nên cố chấp, không chịu lắng nghe mọi người xung quanh. Nó khiến người tuổi Tỵ hiếu thắng và muốn nổi trội hơn người. Nếu không biết kiềm chế bạn sẽ rơi vào họa tiểu nhân lúc nào không hay, gây hình ảnh xấu trong mắt lãnh đạo.

Cũng trong ngày hôm nay, tiến độ công việc gặp trở ngại, tuổi Tỵ sắp đến lúc thu nhặt thành tựu thì lại bị kẻ tiểu nhân ngáng chân giữa đường. Tuy nhiên, con giáp này may mắn được cấp trên giúp đỡ kịp thời nên không để lại hậu hoạ quá nghiêm trọng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.