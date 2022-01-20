Chính Ấn kề bên, Nhị Hợp cầu may, 3 con giáp này vào cuối tuần (22/1-23/1) sự nghiệp thăng tiến, danh lợi vượng phát, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 20/01/2022 23:58

Tử vi cuối tuần (22/1-23/1) cho thấy, 3 con giáp này sự nghiệp thăng tiến, danh lợi vượng phát, tiền tiêu rủng rỉnh nhờ có Chính Ấn kề bên, Nhị Hợp cầu may.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi cuối tuần này, tuổi Tỵ gặp thần sát là Chính Ấn, tốt cho người có chức vụ trong sự nghiệp. Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới, đúng với phương hướng mà bản mệnh đang có ưu thế.

Tài vận người tuổi Tỵ có Thực Thần cát tinh tọa mạng. Thực Thần vốn là tinh tú đại diện cho khẩu phúc, nghĩa là vận tiền bạc của bạn sẽ được che chở. Đặc biệt là nghề kiếm tiền tay trái.

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Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cuối tuần này, được thần tài trợ mệnh nên Tuổi Dần sẽ đón nhận không ít tin vui liên quan đến tiền tài. Những cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng những phần thưởng về mặt tài chính.

Dù giai đoạn này bạn khá rủng rỉnh về mặt tiền bạc, nhưng Tuổi Dần cũng nên trân trọng thành quả của mình, đừng vội tiêu xài phung phí mà nên có một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể. Tiết kiệm hay đầu tư đều là những lựa chọn phù hợp với bạn vào thời điểm này.

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Chuyện hợp tác làm ăn của người tuổi Mão đang vô cùng tốt đẹp và thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuất Mão Nhị Hợp, chuyện hợp tác làm ăn của người tuổi Mão đang vô cùng tốt đẹp và thuận lợi. Bản mệnh tìm được người đáng tin cậy và có sự hòa hợp về hướng kinh doanh. Bạn cảm thấy như tìm được người tri kỉ và đẩy mạnh chuyện hợp tác nhiều hơn nữa.

Trong cuối tuần này, những chú Mèo còn có thêm Chính Tài che chở nên người làm kinh doanh càng có thêm cát khí trợ mệnh, tránh được những điều xui xẻo có thể xảy tới trong quá trình tiến hành kế hoạch. Bản mệnh trân trọng từng cơ hội đến bên mình và không để lỡ dỡ điều gì may mắn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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