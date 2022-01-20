Sức khỏe 12 con giáp cuối tuần này (22/1-23/1): Dần cần bổ sung nước, Mùi chú ý hệ tiêu hóa

Tâm linh - Tử vi 20/01/2022 23:02

Tử vi về sức khỏe cuối tuần này (22/1-23/1) cho thấy, gần Tết rồi nên 12 con giáp cần chú ý đến những dấu hiệu về sức khỏe của bản thân để đón một năm mới tươi sáng nhé.

Tuổi Tý

Những nơi như công viên, hồ nước, sân chơi là địa điểm lý tưởng để bạn thả bước và làm trống rỗng đầu óc của mình. Thực ra, chính điều đó sẽ giúp cho tâm can của bạn được gột rửa và sáng sủa hơn đấy!

Tuổi Sửu

Những người có tiền sử bị sỏi mật hãy chú ý thay đổi thực phẩm, giảm lượng chất béo và những thực phẩm giàu cholesterol. Bổ sung chế độ ăn thực dưỡng bao gồm các loại ngũ cốc, đậu, rau củ...

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Bạn có thể chọn vài cuốn sách về chủ đề mà mình đang quan tâm, để ngay đầu giường và đọc mỗi tối thay cho việc sử dụng điện thoại để lướt web trước khi đi ngủ  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bản mệnh cần tăng cường bổ sung nước cho cơ thể, buổi tối là thời điểm thích hợp để bạn bổ sung một cốc trà gừng làm ấm cơ thể, giúp bạn thư giãn, dễ ngủ.

Tuổi Mão

Bạn có thể chọn vài cuốn sách về chủ đề mà mình đang quan tâm, để ngay đầu giường và đọc mỗi tối thay cho việc sử dụng điện thoại để lướt web trước khi đi ngủ. Việc sử dụng điện thoại vào mỗi tối không hề tốt cho mắt hay hệ thần kinh của bạn một chút nào.

Tuổi Thìn

Thổ khí vượng ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bản mệnh một phần là do thói quen thức khuya thường xuyên và sức đề kháng bị giảm sút, con giáp này nên ăn uống nhiều hơn một chút và cố gắng ngủ sớm đi.

Tuổi Tỵ

Về phương diện sức khỏe, tuổi Tỵ đang cảm thấy mình tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên vào cuối tuần này, theo Hải Thượng Lãn Ông, con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở vùng thắt lưng, dạ dày, đại tràng.

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Sức khỏe cho người tuổi Ngọ cuối tuần này không được tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sức khỏe cho người tuổi Ngọ cuối tuần này không được tốt. Bạn dễ thấy uống kém ngon miệng do đường tiêu hóa có chút vấn đề, cơ thể mỏi mệt không có năng lượng. Do đó, bạn cần cố gắng lựa chọn những thực phẩm tốt cho tiêu hóa sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Tuổi Mùi

Trong hai ngày cuối tuần sắp tới, những chú Dê có thể gặp một vài vấn đề với hệ tiêu hóa. Nếu tình trạng bất thường kéo dài, tốt nhất nên đi khám xem sức khỏe có vấn đề gì không nhé.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nên ăn thường xuyên những thực phẩm giàu dinh dưỡng như ngũ cốc, đậu, sữa, hoa quả khô, cá, bơ, kem, thịt mỡ. Tránh các loại thực phẩm không tốt cho tiêu hóa, một số loại thực phẩm nguy cơ gây đầy hơi.

Tuổi Dậu

Về phương diện sức khỏe, tuổi Dậu nên để ý đến vấn đề ăn uống và tiêu hóa. Ngoài ra, hai ngày cuối tuần này là ngày không trị bệnh ở đầu. Bản mệnh nên lưu ý để hạn chế tác động lên vị trí này.

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Về phương diện sức khỏe, tuổi Dậu nên để ý đến vấn đề ăn uống và tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể tham khảo cách trị chứng đầy hơi bằng cách uống trà gừng nóng để chữa đầy hơi, tức bụng. Khi uống nhớ uống từng ngụm nhỏ. Hoặc uống nước chanh gừng, dùng nước ấm pha với một thìa mật ong, hai thìa cốt chanh và vài lát gừng.

Tuổi Hợi

Cuối tuần này, người tuổi Dần cần tránh ăn đồ tanh, lạnh, cay nóng triệu chứng này xuất hiện dữ dội. Đừng để công việc bận rộn chiếm hữu mất thời gian ăn uống của. bạn. Những bữa ăn thất thường sẽ gây áp lực lên sức khỏe Đại Tràng của bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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