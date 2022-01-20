Phạm phải Tương Hình, Thiên Quan giáng họa, 3 con giáp này vào cuối tuần (22/1-23/1) gặp nhiều bất lợi, tiểu nhân gây hại, vận trình khó thông

Tâm linh - Tử vi 20/01/2022 23:42

Tử vi cuối tuần (22/1-23/1) cho thấy, 3 con giáp này gặp nhiều bất lợi, tiểu nhân gây hại, vận trình khó thông do phạm phải Tương Hình, Thiên Quan giáng họa.

Tuổi Sửu

Do phạm Tương Hình nên cuối tuần này sẽ là dịp làm việc nhiều bất lợi cho bạn. Người tuổi Sửu khó mà phân biệt được trắng đen, thị phi, ân oán. Người có ý tốt mà nói thẳng thắn thì bạn lại không nghe, lại nghe theo lời kẻ xu nịnh lấy lòng nên mãi không sửa được cái sai của mình.

Vận khí tương hình vô ơn khiến tài lộc rất xấu, bị kẻ khác chơi xấu. Bản mệnh quá tự tin vào chính mình mà trở thành kiêu ngạo, bị ghen ghét. Mặc dù người tuổi Sửu không có tâm cơ xấu xa hay chiếm hữu nhưng vì quá tự tin nên dễ thất bại.

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Bản mệnh quá tự tin vào chính mình mà trở thành kiêu ngạo, bị ghen ghét - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi cuối tuần này, Tuổi Thìn sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc do những lời đồn thổi, gièm pha sai sự thật. Đối thủ cạnh tranh đang tìm cách hãm hại, tung tin đồn thất thiệt nhằm tạo nên tiếng xấu và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của bạn. Tuổi Thìn phải thực sự bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn.

Điểm mạnh của Tuổi Thìn là có một ý chí mạnh mẽ, kiên cường nên không sợ hãi trước tình huống xấu lần này mà vẫn bảo vệ được vị trí của mình. Nếu cảm nhận rằng bản thân không đủ khả năng tự giải quyết tình huống thì nên tìm một chỗ dựa vững chắc và tranh thủ sự ủng hộ của người khác để thoát khỏi những sự tác động tiêu cực xung quanh.

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Tuổi Thìn sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc do những lời đồn thổi, gièm pha sai sự thật - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cục diện Tuất Mùi Tương Phá gây ra những tác động bất lợi cho người tuổi Mùi trong cuối tuần này. Dù bạn đã nỗ lực nhưng vẫn khó tránh khỏi những điều không mong muốn xảy ra. Bản mệnh đau đầu giải quyết không ít vấn đề rắc rối do có kẻ tiểu nhân ám toán. Lúc này bạn cần khéo léo xử sự để không tạo ra sơ hở cho đối phương nắm thóp nữa.

Người tuổi Mùi còn có thể sẽ gặp phải những chuyện bất trắc do kẻ tiểu nhân dày công hãm hại trong ngày Thiên Quan giáng họa. Vận trình trắc trở, luôn có trục trặc xảy ra nửa chừng khiến những chú Rắn hoang mang vô cùng. Bản mệnh cần chú ý đề phòng trong công việc, cẩn thận bị kẻ xấu lợi dụng, ném đá giấu tay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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