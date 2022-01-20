Tình duyên 12 con giáp cuối tuần này (22/1-23/1): Tý tươi sáng, Thìn ảm đạm, Dậu không yên ổn

Tâm linh - Tử vi 20/01/2022 22:46

Tử vi về tình duyên cuối tuần này (22/1-23/1) cho thấy, vấn đề tình cảm dù có khó khăn bao nhiêu thì 12 con giáp cũng đừng nên làm ảnh hưởng đến sự nghiệp và đời sống thường nhật của mình nhé!

Tuổi Tý

Vận trình tình duyên cuối tuần này tươi sáng. Tuổi Tý độc thân có cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương nhờ những cuộc gặp mặt với người trong nghề. Bản mệnh nên hạ bớt tiêu chuẩn trong việc lựa chọn bạn đời để nâng cao cơ hội yêu đương.

Tuổi Sửu

Tình cảm chân thành, đôn hậu và luôn lạc quan yêu đời giúp bản mệnh gây được ấn tượng mạnh đối với những người mới gặp lần đầu. Con giáp này cần chú ý hơn tới vẻ bề ngoài của mình để nhân thêm cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương.

tinh duyen 1
Tình cảm chân thành, đôn hậu và luôn lạc quan yêu đời giúp bản mệnh gây được ấn tượng mạnh đối với những người mới gặp lần đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người độc thân có khả năng phát triển mối quan hệ với người mới quen nhờ sự thấu hiểu đặc biệt lẫn nhau dù mới quen không lâu. Tình cảm vợ chồng luôn giữ được sự ấm êm, viên mãn.

Tuổi Mão

Các cặp đôi tìm được sự đồng điệu trong cả cảm xúc lẫn quan điểm sống, nhờ vậy mà hạn chế được tối đa những mâu thuẫn có thể xảy ra. Những người độc thân nếu cởi mở hơn trong quá trình tiếp xúc với người khác giới thì nhiều khả năng sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp.

Tuổi Thìn

Trong hai ngày cuối tuần này, đường tình duyên của bản mệnh có phần ảm đạm, nhiều nỗi buồn. Người độc thân chưa có nhiều cơ hội mới. Đôi lứa mâu thuẫn, đôi bên không thực sự hiểu và thông cảm cho nhau nên có nhiều vấn đề.

Tuổi Tỵ

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Tỵ và nửa kia có một cuối tuần hạnh phúc. Dù bận rộn đến mấy, hai người cũng dành thời gian để trò chuyện, tâm sự cũng nhau. Cũng nhờ việc này, hai người có thể kịp thời giúp đỡ nhau và hóa giải nhiều hiểu lầm không đáng có.

tinh duyen 2
Hỏa sinh Thổ, người độc thân nhận được nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hỏa sinh Thổ, người độc thân nhận được nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh, thậm chí có người có thể phát triển quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp của mình. Vì hai người đã hiểu rõ nhau từ trước nên mối quan hệ có vẻ khá bền vững

Tuổi Mùi

Trong chuyện tình cảm, tuổi Mùi nhận ra điều con giáp này được trong một cuộc tình đó là đem đến cho người yêu thương những cảm xúc tích cực. Con giáp này bất chấp hậu quả và không màng đến lời người khác nói, chỉ muốn vun vén để tình cảm của mình được trọn vẹn.

Tuổi Thân

Trong gia đình, bạn và người ấy đã dành thời gian để nói chuyện với nhau nhiều hơn chứ không còn lạnh nhạt, ai biết việc người ấy như trước. Chịu khó thấu hiểu bạn đời nhiều hơn, bạn sẽ nhận ra nửa kia của mình cũng rất có tầm nhìn.

Tuổi Dậu

Lục xung khiến mối quan hệ giữa tuổi Thìn và nửa kia không mấy yên ổn. Đã là vợ chồng thì nên chia sẻ thẳng thắn với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng vì nghĩ rằng người ấy không hiểu mình, như thế thì khúc mắc sẽ ngày một lớn dần.

tinh duyen 3
Lục xung khiến mối quan hệ giữa tuổi Thìn và nửa kia không mấy yên ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tam hợp xuất hiện nên tuổi Tuất quan tâm hơn tới chuyện tình cảm. Ai cũng mong đợi có những cảm xúc tích cực, vậy thì cũng đừng quên rằng bản mệnh cũng cần phải mang đến những cảm xúc tích cực cho đối phương. Hãy cố gắng để tạo ra những thiện cảm đẹp nhất nếu con giáp này muốn cả hai hạnh phúc bên nhau.

Tuổi Hợi

Cuối tuần này, con giáp này nên dành thêm thời gian quan tâm đến chuyện tình cảm của mình. Mâu thuẫn tồn tại khiến khoảng cách giữa bạn và nửa kia ngày càng xa nhau hơn. Nếu cần, hãy cho nhau khoảng thời gian nhất định để thư giãn cũng như đưa ra phương án hiệu quả nhất cho vấn đề hôn nhân của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau Tết Nguyên Đán, 3 con giáp này TRỞ MÌNH PHÁT TÀI, nắm lấy vận may, lộc tràn tới cửa, rủng rỉnh tiền tiêu

Sau Tết Nguyên Đán, 3 con giáp này TRỞ MÌNH PHÁT TÀI, nắm lấy vận may, lộc tràn tới cửa, rủng rỉnh tiền tiêu

Sao Hồng Loan che chở, sau Tết Nguyên Đán, 3 con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng với những gì mình đã cố gắng, có cơ hội đổi đời khi có quý nhân xuất hiện, giúp đỡ sự nghiệp và tài vận thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tình duyên 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi hàng ngày tử vi 12 con giáp tử vi cuối tuần

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 1 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 35 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 2 giờ 8 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’