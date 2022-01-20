Công danh sự nghiệp 12 con giáp cuối tuần này (22/1-23/1): Mão thuận lợi, Mùi không nên lơ là, thiếu tập trung

Công việc của tuổi Tý trong cuối tuần này diễn ra tương đối suôn sẻ. Nhờ có cát tinh chiếu mệnh mà tuổi Tý dù có không may phạm sai lầm thì cũng có người giải quyết thay. Bản mệnh không gặp phải áp lực nào nặng nề, nhờ đó mà tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn.

Công việc của tuổi Sửu trong cuối tuần này diễn ra có chút bất cập. Do ảnh hưởng của ngày tương xung nên tuổi Sửu dễ vướng vào tranh cãi, xích mích với đồng nghiệp do bất đồng quan điểm. Sự cố chấp của con giáp này và cái tôi ngất ngưỡng của đối phương dễ khiến mối quan hệ rơi vào chỗ bế tắc.

Công việc của tuổi Sửu trong cuối tuần này diễn ra có chút bất cập - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong cuối tuần này diễn ra khá suôn sẻ. Bản mệnh phát huy được thế mạnh của mình, đồng thời khắc phục được những sai lầm trước đó nhờ có người giúp đỡ. Tuy nhiên, con giáp này cần phải có sự thận trọng trong các mối quan hệ xã giao để hạn chế bị lừa gạt, bội tín.

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong cuối tuần này diễn ra khá thuận lợi. Dù trong hoàn cảnh nào thì con giáp này cũng giữ được tinh thần tỉnh táo, bình tĩnh và khả năng ứng biến linh hoạt trước mọi tình huống. Tuổi Mão trong mọi vấn đề đều tự mình xử lý mà không cần tới sự hỗ trợ của bất kỳ ai.

Tuổi Thìn

Bạn cần hết sức bình tĩnh để tìm cách xử lý, tránh nóng vội kẻo mọi việc càng dễ lâm vào bế tắc hơn. Hãy dành thời gian để xem xét lại những gì mình và mọi người đã làm, có thể bạn sẽ tìm ra vấn đề gốc rễ nằm ở đâu. Những lúc như thế này, cần tránh việc đổ lỗi cho người này người khác, vì việc đó gây chia rẽ nội bộ và không đem lại lợi ích thiết thực gì.

Tuổi Tỵ

Những người trẻ tuổi có ý định khởi nghiệp nên tìm cách mở rộng thêm các mối quan hệ cho mình. Khi quen biết với nhiều người, bạn làm gì cũng dễ dàng hơn vì thường được giúp sức. Hãy nhớ cư xử với mọi người chân thành thì cũng sẽ được đón nhận tình cảm tương tự.

Những người trẻ tuổi có ý định khởi nghiệp nên tìm cách mở rộng thêm các mối quan hệ cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Với những người có vị trí cao, bạn vẫn nên học hỏi và quan sát xung quanh nhiều hơn, có thể những người trẻ tuổi sẽ có những góc nhìn mới mẻ xứng đáng để bạn thử đi sâu tìm hiểu. Không ngừng rèn luyện bản thân, bạn sẽ ngày càng xuất sắc trên con đường sự nghiệp của mình.

Tuổi Mùi

Tương Hình giáng họa, người tuổi Mùi chớ nên lơ là trong công việc, ngay cả khi đó là những việc bạn đã quen thuộc từ trước. Nếu quá tự tin vào bản thân, bạn sẽ phạm phải những sai lầm không đáng có và tốn công sức để sửa chữa sai sót.

Tuổi Thân

Thiên Quan giáng họa, tiếc ra con đường thăng quan tiến chức của con giáp này không quá thuận lợi. Những mâu thuẫn liên miên với cấp trên khiến bạn khó có thể tập trung phát triển kế hoạch của mình. Có lẽ trước mắt, bạn nên tìm cách giải quyết mối quan hệ này

Tuổi Dậu

Một khi bắt tay vào làm công việc gì, dù lớn hay nhỏ, bản mệnh luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ, hãy bỏ qua những lời đàm tiếu sau lưng mình nếu không muốn kẻ thù đắc thắng sau lưng. Có những người chỉ cho con giáp này cách xử lý những rắc rối liên quan tới tiền mà bản mệnh đang gặp phải để an tâm đón Tết Nguyên đán đang tới gần.

Người tuổi Tuất không thực sự tập trung làm việc nên dễ mắc phải sai lầm, khiến cho tiến độ công việc bị trì trệ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất không thực sự tập trung làm việc nên dễ mắc phải sai lầm, khiến cho tiến độ công việc bị trì trệ. Điều này có thể khiến bạn bị cấp trên quở trách, bị khách hàng thúc giục, áp lực căng thẳng vô cùng. Do đó, bạn phải biết kiểm soát cảm xúc của bản thân, tốt nhất là nên suy nghĩ kĩ trước khi hành động.

Tuổi Hợi

Nếu người làm ở vị thế cao phải nhận chỉ trích của cấp dưới thì đây chính là lúc con giáp này cần xem xét lại các quyết định và cách làm việc của mình. Hãy thay đổi để trở thành một người lãnh đạo xứng đáng trong mắt người khác.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.