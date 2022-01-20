Hung Tinh xuất hiện, Thương Quan tác động, 3 con giáp này ngày 21/1/2022 gặp rủi ro trong công việc, tài lộc bị kiềm hãm, tiểu nhân được đà quấy phá

Tâm linh - Tử vi 20/01/2022 22:32

Tử vi ngày 21/1/2022 cho thấy, 3 con giáp này gặp rủi ro trong công việc, tài lộc bị kiềm hãm, tiểu nhân được đà quấy phá vì Hung Tinh xuất hiện, Thương Quan tác động.

Tuổi Dần

Ngày 21/1/2022 sẽ là một ngày không tốt đối với Tuổi Dần về các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bạn cần suy nghĩ thật cẩn thận, tránh các khoản đầu tư có độ rủi ro cao. Cần có sự suy nghĩ một cách thấu đáo, hoặc tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, nhờ thế bạn có thể đưa ra những quyết định một cách chính xác và không phải hối tiếc sau này.

Ngoài ra, trong ngày này, Tuổi Dần có điềm báo xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình hoặc bạn bè đồng nghiệp. Thế nên con giáp này phải bình tâm suy xét để giải quyết tình huống sao cho thật thấu đáo, đừng chọn giải pháp tự cô lập bản thân. Dù sao bên cạnh Tuổi Dần vẫn còn những người rất đáng tin cậy để có thể xin những lời khuyên hữu ích mỗi khi bản thân gặp phải hoàn cảnh nan giải.

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Tuổi Dần có điềm báo xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình hoặc bạn bè đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi gặp đôi chút khó khăn trong việc duy trì khả năng tập trung vào ngày hôm nay do Thương Quan tác động. Bạn dễ bị phân tâm về những việc xảy ra xung quanh hay lời nói của người khác, công việc cũng vì thế mà khó hoàn thành theo đúng tiến độ.

Điềm báo tử vi còn cho thấy những chú Dê cũng có thể bị cấp trên khiển trách vì sự vô trách nhiệm của mình. Có thể bạn nghĩ mình chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng thì không cần phải lo lắng, nhưng bạn đang làm ảnh hưởng tới những người bên cạnh. Hãy tự chấn chỉnh bản thân càng sớm càng tốt nhé.

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Hung Tinh xuất hiện cũng là điềm báo cho vận xui tài lộc của người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 21/1/2022, xuất hiện điềm báo xấu trong sự nghiệp của tuổi Hợi. Có thể con giáp này sẽ gặp phải khó khăn liên tiếp trong ngày do có kẻ tiểu nhân ngáng trở. Hãy cẩn thận trong từng việc mình làm. Hôm nay, con giáp này cũng nên tránh va chạm với người có quyền cao chức trọng, tránh đắc tội với đối phương, gây tác động xấu tới sự nghiệp.

Ngoài ra, Hung Tinh xuất hiện cũng là điềm báo cho vận xui tài lộc của người tuổi Mùi. Tử vi cho thấy, những chú Dê đang bị một thế lực vô hình kiềm hãm con đường kiếm tiền, bản mệnh cần xem xét lại thười gian qua có gây thù chuốc oán với ai hay không, tránh ảnh hưởng đến vận trình của mình trong tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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