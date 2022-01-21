Sức khỏe 12 con giáp ngày 22/1: Sửu cẩn trọng hô hấp, Thìn nên chú tâm vào khí huyết

Thủy khí vượng nhắc nhở bạn cũng nên dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của mình hơn. Đừng quá tham công tiếc việc rồi khiến cơ thể phải hoạt động quá sức, không quý trọng sức khỏe của mình khi còn trẻ, sau này bạn sẽ rất hối tiếc đấy.

Con giáp này cũng đừng vì quá mải mê với công việc mà quên đi mất việc chăm sóc bản thân. Trong ngày Thủy khí vượng này, bản mệnh cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp, bệnh về phổi, viêm họng, viêm phế quản hay các bệnh liên quan đến xương khớp.

Trong ngày Thủy khí vượng này, bản mệnh cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Hôm nay tinh thần của bạn không được tốt, việc này không hề tốt cho những ai đang có bệnh sẵn. Bạn nên hiểu rằng ngoài bệnh trên cơ thể thì còn có tâm bệnh, khi bạn có tin thần lạc quan thì cũng nhanh khỏi bệnh hơn đấy.

Tuổi Mão

Thủy Hỏa tương khắc không hề tốt cho những người đang mang bệnh trong người. Những ngày này bạn nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, hãy bỏ mặc mọi thứ ra khỏi đầu để bạn chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ ngon lành.

Tuổi Thìn

Bản thân lo nghĩ, buồn phiền, nằm lâu, ít vận động làm cho khí huyết kém lưu thông gây ứ trệ sinh táo bón. Làm việc lao lực chức năng truyền đạo của đại tràng giảm sút, huyết hư tân dịch kém không tư nhuận đại trường gây tiêu khó phân khô cứng.

Tuổi Tỵ

Có không ít những hiểu lầm phổ biến về sức khỏe tim mạch mà ngay cả những người hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe cũng có thể mắc phải. Theo bác sĩ, bệnh tim có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và các mảng bám dẫn đến tình trạng tắc động mạch có thể bắt đầu phát triển ngay từ khi bạn còn nhỏ.

Hãy dành thời gian để thư giãn, giúp cơ thể hồi phục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ cần phải học cách vượt qua những nóng nảy nhất thời của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống, để mọi thứ diễn ra suôn sẻ dù cho ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Đây cũng là nguyên nhân khiến sức khỏe của con giáp này trở nên tồi tệ hơn. Hãy dành thời gian để thư giãn, giúp cơ thể hồi phục, thay vì mải chạy theo tham vọng.

Tuổi Mùi

Vận khí không tốt nên Tuổi Mùi cần quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về tim mạch, thiếu máu hay đường ruột. Nếu phát hiện bất cứ điều gì bất thường, hãy mau chóng đi khám để được chữa trị kịp thời nhé.

Tuổi Thân

Ngoài những yếu tố di truyền, môi trường thì việc tuân thủ một lối sống khoa học, lành mạnh sẽ giúp phòng ngừa rủi ro nhiều bệnh tật. Từ đó, tuổi thọ của nam giới sẽ được kéo dài. Nhiều người đàn ông thường quá bận rộn công việc nên họ chỉ có thời gian rảnh vào buổi tối.

Tuổi Dậu

Sức khỏe là một trong những vấn đề bản mệnh cần phải lưu tâm trong thời gian này. Với ai đang ốm bệnh thì nên duy trì việc uống thuốc đầy đủ. Ngoài ra, một giấc ngủ ngủ sẽ giúp cho tinh thần bạn tốt hơn rất nhiều đó.

Con giáp này nên giữ ấm đôi chân, tranh thủ thư giãn nếu phải ngồi lâu và đặc biệt là hạn chế đồ ăn cay nóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sức khỏe của tuổi Tuất cũng có nhiều vấn đề. Con giáp này nên giữ ấm đôi chân, tranh thủ thư giãn nếu phải ngồi lâu và đặc biệt là hạn chế đồ ăn cay nóng. Ngoài ra, theo quan niệm dân gian, hôm nay là ngày không trị bệnh ở hầu, bản mệnh nên tránh tác động nên vị trí này.

Tuổi Hợi

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới, tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật ở hướng Tây Nam phía ngoài giường ngủ. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.