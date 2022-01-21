Tình duyên 12 con giáp ngày 22/1: Tý không như ý, Dần gặp được tin vui

Chuyện tình cảm của tuổi Tý lại chẳng thể được như ý muốn trong ngày ngũ hành Thổ khắc Thủy. Hiểu lầm giữa hai người chẳng những không được hóa giải mà cứ ngày một lớn hơn khiến cho sợi dây liên kết giữa đôi bên trở nên mong manh và có thể đứt gãy bất cứ lúc nào.

Ngày chi Thủy sinh can Mộc, con giáp này còn có thể sẽ có được những niềm vui trong chuyện tình cảm. Những tranh cãi có cơ hội được hóa giải và dường như bạn đang có nhiều hơn cơ hội để gần gũi và kết nối yêu thương. Mọi người bỗng trở nên có trách nhiệm với gia đình hơn.

Chuyện tình cảm của tuổi Tý lại chẳng thể được như ý muốn trong ngày ngũ hành Thổ khắc Thủy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngũ hành Thủy dưỡng Mộc cũng mang đến tin vui trong chuyện tình cảm cho tuổi Dần. Người độc thân có cơ hội mở rộng mối quan hệ, làm quen với nhiều đối tượng ưng ý, nhân duyên đến khá bất ngờ, bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận niềm vui sắp tới.

Tuổi Mão

Ở phương diện tình cảm, ngũ hành tương sinh sẽ mang tới cho Mão nhiều mối nhân duyên tốt đẹp, đặc biệt là với người độc thân. Bạn nên cố gắng nắm bắt thời cơ nhân duyên vượng, nếu có người ưng ý thì chủ động theo đuổi. Chỉ bạn mới biết được ai là người thực sự phù hợp với mình chứ đừng nghe theo lời người khác.

Tuổi Thìn

Ngũ hành Thủy sinh Mộc cho thấy, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia trở nên tốt đẹp hơn khá nhiều. Đôi bên đã dần thấu hiểu và cảm thông cho những vất vả, trở ngại mà cả hai đang phải đối mặt.

Tuổi Tỵ

Về phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp trong ngày Thủy Mộc tương sinh. Một buổi gặp mặt bạn bè cũng chính là cơ hội để con giáp này có thể tiếp cận và kết giao với những người bạn mới.

Mối quan hệ của bạn với mọi người và thậm chí là với một nửa của mình hôm nay không được khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mối quan hệ của bạn với mọi người và thậm chí là với một nửa của mình hôm nay không được khả quan. Có thể chỉ vì một lời nói gây tổn thương mà người ấy không còn muốn liên lạc với bạn nữa, nếu là bạn sai thì nên xuống nước để nói lời xin lỗi bạn nhé.

Tuổi Mùi

Tam Hợp mang tới nụ cười rạng rỡ vì hạnh phúc cho con giáp tuổi Mùi giúp bạn cảm nhận được niềm vui mà trước đây bạn chưa từng nghĩ tới. Người độc thân hãy cùng nhau tham gia các hoạt động thú vị như đi ăn, đi xem film, gặp gỡ bạn bè,… và cùng nhau tận hưởng cuộc sống của tình yêu chớm nở bạn nhé.

Tuổi Thân

Bước qua khoảng thời gian sóng gió, các cặp đôi tìm thấy cảm giác bình yên khi ở bên cạnh người mình yêu. Cả hai nhận ra rằng chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, chỉ cần hạ thấp cái tôi của mình để dung hoà với đối phương.

Tuổi Dậu

Ngũ hành tương xung khiến tuổi Dậu phải đối diện với nhiều chuyện buồn phiền trong mối quan hệ tình cảm. Bản mệnh chấp thuận tình yêu đơn phương nhưng lâu dài sẽ khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, nản lòng.

Người độc thân gặp nhiều cản trở trong quá trình đi tìm một nửa yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người độc thân gặp nhiều cản trở trong quá trình đi tìm một nửa yêu thương. Tuy nhiên, do những tiêu chuẩn đặt ra đối với mẫu hình lý tưởng khá cao nên con giáp này vẫn gặm nhấm nỗi cô đơn qua ngày.

Tuổi Hợi

Chuyện tình cảm đối mặt với nguy cơ người thứ ba xen vào mối quan hệ của hai người. Dù là đến từ phía ai đi chăng nữa thì đôi bên cũng cần nhìn nhận lại bản thân. Tình yêu đến từ hai phía nên chỉ một người cố gắng và vun đắp thì chưa đủ. Con giáp này nên trò chuyện, chia sẻ với nửa kia của mình nhiều hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.