Tình duyên 12 con giáp ngày 23/1: Thìn cô đơn, Thân vô cùng thăng hoa

Tình yêu đôi lứa hài hoà và dịu êm đem lại cho những người này những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự cởi mở và cách thể hiện tình cảm khéo léo của người độc thân giúp họ có được những mối nhân duyên tốt lành.

Tuổi Sửu bận rộn với công việc dẫn đến ít có thời gian dành cho nửa kia của mình. Việc thiếu tình cảm, sự quan tâm của người tuổi này dễ khiến đối phương cảm thấy lạc lõng, tẻ nhạt trong chính mối quan hệ này.

Tuổi Sửu bận rộn với công việc dẫn đến ít có thời gian dành cho nửa kia của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tam hội cục che chở đem tới cho người tuổi Dần những tin vui bất ngờ liên quan tới chuyện tình duyên lứa đôi. Người độc thân cũng tìm được mối duyên số tốt lành sau bao ngày nỗ lực tìm kiếm.

Tuổi Mão

Ngũ hành Thủy sinh Mộc cho thấy đường tình cảm thuận lợi, người độc thân có cơ hội ra ngoài giao lưu tìm cho mình một nửa yêu thương. Hôm nay là ngày cho tình bạn tiến triển thêm một bậc mới, có thể sẽ làm lành với nhau hoặc liên lạc lại sau một thời gian xa cách khá lâu.

Tuổi Thìn

Tuy nhiên cục diện Thổ khắc Thủy không có lợi cho tình cảm. Nhiều người nhận ra bộ mặt thật của bạn bè, có cảm giác thất vọng và bực bội khi mình bị nói xấu sau lưng. Nội bộ gia đình có chuyện không vui xảy ra nhưng hình như bạn không biết. Thìn cảm thấy cô đơn trong chính gia đình mình.

Tuổi Tỵ

Mặt tình cảm gặp cục diện Thủy khắc Hỏa khiến mối quan hệ giữa bạn và nửa kia không yên ổn. Có lẽ vì chưa thực sự thấu hiểu nên đôi bên thường hay bất đồng ý kiến với nhau. Nếu không biết kiềm chế tính nóng nảy có thể gây ra những hành động ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

Mặt tình cảm gặp cục diện Thủy khắc Hỏa khiến mối quan hệ giữa bạn và nửa kia không yên ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngũ hành Thủy Hỏa tương khắc cũng đè nén vận trình tình cảm của tuổi Ngọ. Con giáp này và đối phương dễ xảy ra tình trạng to tiếng, cha mẹ con cái không tìm được tiếng nói chung. Một điều nhịn là chín điều lành, nếu bản mệnh đủ bao dung thì mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa.

Tuổi Mùi

Cục diện Thủy Thổ xung khắc nhắc nhở tuổi Mùi chớ nên đem những bực dọc bên ngoài về trút lên đầu người thân, kẻo sẽ tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình. Không ai có nghĩa vụ phải chịu cơn nóng giận của bản mệnh bởi họ không có liên quan, vì thế con giáp này hãy cố gắng tỉnh táo.

Tuổi Thân

Ngũ hành tương sinh cũng cho thấy chuyện tình cảm của con giáp này mỗi lúc một thăng hoa, lúc này nếu con giáp này chủ động hơn thì chắc chắn tình cảm sẽ còn khởi sắc rực rỡ hơn nữa. Có thể đối phương đang chờ con giáp này ngỏ lời.

Tuổi Dậu

Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn. Bạn chớ nên dồn toàn bộ thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp mà bỏ bê người thân, để đến lúc hối hận thì đã muộn.

Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần, Tuổi Tuất nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn.

Tuổi Hợi

Về phương diện tình cảm, Tuổi Hợi luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình. Với người độc thân thì đây là thời điểm lý tưởng con giáp này có thể thay đổi tình trạng quan hệ của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.