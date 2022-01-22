Hôm nay tuổi Tý nên ăn nhiều thực phẩm có màu đen, nên hạn chế ăn nhiều dầu mỡ gây ảnh hưởng không tốt cho thận. Tuổi Tý nếu cảm thấy có những dấu hiệu đau mỏi vùng tai, sau gáy nên dùng tay bấm vào vị trí huyệt tỉnh sẽ giúp giảm đau nhức, khó chịu.

Bạn dễ cảm thấy ngứa mũi, viêm mũi, dị ứng, chảy máu cam… Bạn nên bổ sung một số thực phẩm có vị đắng và cay vào thực đơn. Nếu xuất hiện những triệu chứng nên dừng cách bấm vào vị trí huyệt kinh, huyệt huỳnh sẽ có thể có hiệu quả ngay.

Bạn nên bổ sung một số thực phẩm có vị đắng và cay vào thực đơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Với việc gia tăng tuổi tác, sẽ khiến cơ thể xuất hiện những suy giảm ở mức độ khác nhau, việc tiêu thụ calo sẽ giảm, làm giảm sự tiêu hóa và hấp thụ protein. Vì vậy, ở những người lớn tuổi nên hạn chế những loại thực phẩm giàu calorie, thay vào đó hãy tăng cường những loại rau xanh, trái cây và trứng để cơ thể có đủ chất đạm và vitamin đáp ứng những hoạt động hằng ngày.

Tuổi Mão

Trong ngày Thủy vượng như hôm nay, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm bàn giấy. Bạn thỉnh thoảng nên đứng lên thư giãn và vận động chứ đừng ngồi một chỗ quá lâu.

Tuổi Thìn

Cục diện Thủy vượng khuyên con giáp này cần phải chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình. Không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể cho dù công việc có bận rộn đi chăng nữa. Có sức khỏe thì bạn mới có thể làm được mọi việc.

Tuổi Tỵ

Vận khí gặp Thủy khắc Hỏa quá mạnh mẽ. Người tuổi Tỵ nên chăm sóc cho tạng Tim, bạn nên hạn chế hút thuốc hoặc đến những nơi nhiều khó thuốc lá. Khói thuốc không chỉ nguy hại cho phổi mà nó còn tổn thương rất lớn đến hệ tim mạch.

Người tuổi Tỵ nên chăm sóc cho tạng Tim, bạn nên hạn chế hút thuốc hoặc đến những nơi nhiều khó thuốc lá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bạn cần giữ cho tinh thần thư thái. Ăn uống điều độ và tránh tà khí xâm nhập. Phàm chuyện gì cũng phải kiên định, có lòng tin. Sinh hoạt điều độ, ăn uống đủ chất dinh dưỡng. Ăn đồ ít béo, ít muối, tránh rượu chè và trà đặc.

Tuổi Mùi

Dấu hiệu không tốt cho bản mệnh của Tuổi Mùi cho thấy con giáp này cần chú tâm chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Cá nhân bạn đang quá tập trung vào chuyện gây dựng sự nghiệp mà quên rằng có sức khỏe tốt mới là nền tảng vững chắc cho mọi thành công sau này của bạn.

Tuổi Thân

Sức khỏe của Tuổi Thân không ổn cho lắm, máu huyết kém lưu thông, thường xuyên choáng váng, đau đầu, mệt mỏi. Đây chính là hệ lụy của việc lười vận động và làm việc quá sức. Bản thân nên ăn uống đầy đủ, bồi dưỡng cơ thể và xây dựng thói quen tập thể dục mỗi ngày.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu cần chăm sóc tim để có một sức khỏe an khang. Có thể bắt đầu đơn giản từ việc ăn uống. Bạn nên áp dụng chế độ ăn nhiều cá, rau củ, trái cây, đồng thời hạn chế chất béo, muối và calo.

Sức khỏe của Tuổi Thân không ổn cho lắm, máu huyết kém lưu thông, thường xuyên choáng váng, đau đầu, mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bạn nên bổ sung thực phẩm màu đỏ, sẽ rất tốt cho đường rượt và hệ tuần hoàn, rất thích hợp với những bệnh về tim mạch… Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú ý các bệnh về giao mùa và cẩn thận khi sử dụng các phương tiện giao thông.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nên sử dụng nấm mèo đen để chữa thiếu máu. Theo Đông y, nấm mèo đen có vị ngọt tính bình, đi vào các kinh tỳ vị, đại tràng, can, thận. Có tác dụng làm mát máu, chữa được các bệnh thiếu máu, giúp cải thiện sức đề kháng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.