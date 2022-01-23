Ngũ Quý báo hiệu, Tiểu Hao án ngữ, 3 con giáp này trong tuần mới (24/1 - 30/1) bị tiểu nhân hãm hại, tiền tài tổn thất, vận trình khó thông

Tâm linh - Tử vi 23/01/2022 22:19

Tử vi tuần mới (24/1 - 30/1) cho thấy, 3 con giáp này bị tiểu nhân hãm hại, tiền tài tổn thất, vận trình khó thông do có Ngũ Quý báo hiệu, Tiểu Hao án ngữ.

Tuổi Tỵ

Tuần này là một tuần khá vất vả đối với người tuổi Tỵ. Bạn phải đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp, ví dụ như đồng nghiệp cạnh tranh, cấp trên gây khó dễ. Bạn phải tự nhắc nhở mình bình tâm đối diện với mọi việc, không nên để mọi việc trở nên phức tạp hơn.

Ngoài ra, Ngũ Quỷ cho thấy bên cạnh bạn vẫn không thiếu những kẻ tiểu nhân tiếp cận để tìm cách hãm hại. Vì thế, bên cạnh việc tập trung vào nhiệm vụ và tiến về phía trước, bạn còn cần phải có lòng đề phòng mọi người. Đặc biệt là thời điểm cận Tết thế này, bạn đừng tin theo lời rủ rê hoặc nịnh bợ của ai đó quá dễ dàng.

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Ngũ Quỷ cho thấy bên cạnh bạn vẫn không thiếu những kẻ tiểu nhân tiếp cận để tìm cách hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, phương diện tài lộc của tuổi Mùi có dấu hiệu đi xuống do Tiểu Hao án ngữ. Dù thu về số tiền không nhỏ nhờ khoản thưởng Tết nhưng thói quen tiêu pha của bạn rất đáng báo động. Tốt nhất, bạn nên cân đối lại tài chính của mình, hạn chế chi tiêu phung phí, vung tay quá trán kẻo rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần ngay sau Tết.

Đặc biệt, với người làm ăn kinh doanh thì bạn nên cẩn thận với đối tác của mình. Đương nhiên làm ăn cần sự cộng hưởng và tin tưởng lẫn nhau để vững bền, nhưng cũng không nên tin tưởng quá mà giao phó tiền bạc cho họ rồi không kiểm tra lại. Đừng để sát Tết rồi mà lại sơ sẩy, khiến công sức cố gắng bấy lâu thành công cốc nhé.

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Tuổi Tuất dường như không được cát thần hỗ trợ nhiều nên khó lòng đạt được những mục tiêu như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Tuất dường như không được cát thần hỗ trợ nhiều nên khó lòng đạt được những mục tiêu như ý. Công việc có phần nhiều cản trở vào thời điểm đầu tuần, bản mệnh phải tự dựa vào sức mình mới có được những thành công ban đầu.

Trong tuần có điềm báo tiểu nhân quấy phá, bản mệnh phải vất vả đương đầu với những chiêu trò do kẻ ghen ghét gây ra. Không phải lúc nào tuổi Tuất cũng đủ tinh ý để nhận ra bẫy rập của tiểu nhân, song hãy nhớ luôn cẩn thận và có lòng đề phòng, có như vậy mới có thể hạn chế được rủi ro có thể gặp phải.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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