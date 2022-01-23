Công danh sự nghiệp 12 con giáp tuần mới (24/1 - 30/1): Mão kém ổn định, Mùi không thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 23/01/2022 21:55

Tử vi về công danh sự nghiệp tuần mới (24/1 - 30/1) cho thấy, công việc của 12 con giáp đứng trước những ngã rẽ khó đoán, cần bình tĩnh và suy nghĩ một cách thấu đáo trước khi quyết định điều gì.

Tuổi Tý

Trong công việc, uy tín của bạn tăng lên, mọi người sẽ ngưỡng mộ bạn, đánh giá cao và cần sự giúp đỡ của bạn. Bạn sẽ ở vị trí quan trọng để cải thiện các tình huống khó khăn của nhóm.

Tuổi Sửu

Tốc độ làm việc tốt, hiệu suất công việc tăng cao. Những ý tưởng và phương pháp làm việc của bạn sẽ mang lại thành quả như mong đợi. Tài chính ổn định, nhưng cần cân nhắc khi cho người khác vay tiền, đừng tin vào những gì họ hứa.

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Công việc có phần kém ổn định khi mà đầu tuần bản mệnh giữ tinh thần tốt, làm việc hứng khởi và cũng giành được không ít thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi tuần mới, tuổi Dần nên cố gắng duy trì sự hợp tác tốt với đồng nghiệp mới không khiến các dự án đình trệ. Bạn hơi chậm chạp và hoàn toàn không sáng tạo trong kinh doanh, tuần này không phải thời điểm thích hợp để khởi nghiệp.

Tuổi Mão

Công việc có phần kém ổn định khi mà đầu tuần bản mệnh giữ tinh thần tốt, làm việc hứng khởi và cũng giành được không ít thành công. Tuy nhiên, càng về cuối tuần vận trình càng sa sút, bản mệnh thiếu tập trung và dễ dàng mắc những lỗi sơ đẳng không đáng có.

Tuổi Thìn

Công việc gặp phải nhiều vấn đề, con giáp này mất kiểm soát cảm xúc, thiếu cẩn trọng trong khi làm việc. Lơ là thiếu tập trung, tuổi Thìn có thể sẽ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Con giáp này cũng phải lưu ý thêm các khoản chi tiêu trong tuần, nhất là vào giữa tuần, hạn chế mua sắm hoang phí kẻo tán tài hao lộc.

Tuổi Tỵ

Đường công danh sự nghiệp lại có thể nhờ chuyến xuất hành mà khởi vượng, thế nên bản mệnh cần cân nhắc kĩ nếu có ý định từ chối cơ hội này. Tất nhiên bản mệnh cũng sẽ có được điều mình mong muốn, chỉ là phải mất thêm nhiều thời gian và công sức nữa mà thôi.

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Đường công danh sự nghiệp lại có thể nhờ chuyến xuất hành mà khởi vượng, thế nên bản mệnh cần cân nhắc kĩ nếu có ý định từ chối cơ hội này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Một vài cơ hội làm ăn sẽ đến với người tuổi Ngọ vào thời điểm đầu tuần và giữa tuần. Bạn cần phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội nếu muốn cải thiện tình hình tài chính của mình. Còn nếu bạn tự ti hay do dự thì thời cơ sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Đừng để những khó khăn trong công việc hạ gục bạn. Bạn cần mạnh mẽ tiến lên thì mới mong được nhận thành quả xứng đáng với công sức của mình.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi không được thuận lợi như mong muốn. Bạn sẽ phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, thậm chí là tranh chấp của đồng nghiệp dưới tác động xấu của Kiếp Tài và Tỷ Kiên. Điều bạn cần làm bây giờ là hạn chế những suy nghĩ tiêu cực, không ngừng cố gắng vươn lên để ngày càng trở thành một người xuất sắc hơn.

Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân có hung có cát, vì vậy mà bạn không nên chủ quan khi làm bất cứ một việc gì. Có thể sự thuận lợi đến vào đầu tuần sẽ khiến bạn cảm thấy lơ là vì cho rằng mọi việc quá thuận lợi, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì những rắc rối sau đó sẽ khiến bạn trở tay không kịp.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được cát tinh che chở nên công việc diễn tiến thuận lợi. Bạn còn có cơ hội tiếp xúc với những người có quyền lực, có tầm ảnh hưởng, thông qua đó học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý giá. Dù công việc khiến bạn khá vất vả và vội vàng nhưng cũng nhờ thế mà tài lộc có thu hoạch nhất định.

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Với người làm công ăn lương, bạn nhận được khoản tiền thưởng hậu hĩnh cho những đóng góp cho tập thể trong suốt một năm vừa qua - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Với người làm công ăn lương, bạn nhận được khoản tiền thưởng hậu hĩnh cho những đóng góp cho tập thể trong suốt một năm vừa qua. Dù suốt cả tuần, công việc vẫn khá bộn bề, thậm chí có khi bị ganh đua, ghen ghét, song bạn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra nguy cơ đang rình rập. Với người làm ăn kinh doanh, dù cuối năm nhưng bạn vẫn gặp nhiều cơ hội tốt để đầu tư sinh lời, giúp tiền bạc trở nên rủng rỉnh.

Tuổi Hợi

Đầu tuần vận trình công danh sự nghiệp khá thuận lợi, các kế hoạch tiến hành trôi chảy. Bản mệnh nên tập trung nhiều hơn vào công việc của mình, việc quan trọng nên ưu tiên thực hiện vào đầu tuần để tránh tình trạng vội vàng vào cuối tuần.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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