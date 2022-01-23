Tương Hại gây rối, Hung Tinh ảnh hưởng, 3 con giáp này ngày 24/1/2022 vận trình đại hạn, xui xẻo vô cùng, dễ hao tài tốn của

Tâm linh - Tử vi 23/01/2022 23:09

Tử vi ngày 24/1/2022 cho thấy, 3 con giáp này có vận trình đại hạn, xui xẻo vô cùng, dễ hao tài tốn của vì bị Tương Hại gây rối, Hung Tinh ảnh hưởng.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 24/1/2022 cho thấy cục diện Tương Hại gây rối, người tuổi Ngọ trở nên nóng nảy mỗi khi người khác không làm theo ý mình. Đặc biệt, người giữ vị trí lãnh đạo có thể tạo cho nhân viên cảm giác mình là một người độc đoán, không biết lắng nghe.

Dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng cần chú ý đến sự xuất hiện của kẻ tiểu nhân. Nếu có ai đó cố tình tiếp cận, bạn nên hết sức cảnh giác, không nên vội vàng tin theo những lời rủ rê. Trước khi đưa ra quyết định, bạn cần phải kiểm chứng thông tin rõ ràng.

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Dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng cần chú ý đến sự xuất hiện của kẻ tiểu nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Do chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, người tuổi Thìn thường xuyên bị kẻ xấu hãm hại, gây chuyện thị phi. Tuy nhiên, dù có rơi vào tình huống xấu nhất thì bạn cũng chớ mất bình tĩnh, hành xử theo cảm tính. Khi mọi người không tin tưởng vào bạn thì cách tốt nhất là bạn hãy dùng hành động thực tế để chứng minh năng lực của bản thân mình.

Kiếp Tài tác động, người tuổi Thìn có thể phải chịu sự ngờ vực của đồng nghiệp. Đặc biệt, trong quá trình giao tiếp, đừng để những lời nói buột miệng của mình trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, đẩy bản thân vào rắc rối lớn hơn nữa.

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Do tác động xấu của các hung tinh, Tuổi Dần phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải liên quan đến việc ứng xử - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Do tác động xấu của các hung tinh, Tuổi Dần phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải liên quan đến việc ứng xử, nhất là khi đó lại là những người bạn bè thân thiết với mình. Con giáp này nên từ tốn, đừng cố tỏ ra mình biết hết mọi thứ bởi điều đó sẽ gây cảm giác khó chịu cho người khác.

Vận trình tài lộc của Tuổi Dần hôm nay cũng không được khả quan cho lắm, bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. Tuổi Dần cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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