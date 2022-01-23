Tình duyên 12 con giáp ngày 24/1: Mão không yên bình, Ngọ vô cùng hòa hợp

Nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối mà những người độc thân có được sự mạnh dạn, cởi mở trong việc bày tỏ cảm xúc trong lòng. Bản mệnh chủ động tỏ tình với người mình cảm mến và may mắn là đối phương cũng đã để ý bạn từ trước.

May mắn là đằng sau những áp lực trong công việc lẫn cuộc sống, tuổi Sửu vẫn tìm được nơi để vỗ về an ủi mình, đó chính là gia đình. Người độc thân còn giữ trong lòng vết thương trong quá khứ nên chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm mới.

May mắn là đằng sau những áp lực trong công việc lẫn cuộc sống, tuổi Sửu vẫn tìm được nơi để vỗ về an ủi mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần trở nên bị động và không thể kiểm soát tốt mọi chuyện diễn ra xung quanh mình, ngay cả chuyện tình duyên. Người độc thân e dè và không dám bày tỏ tình cảm với người mình cảm mến nên dễ bỏ lỡ mối nhân duyên tốt lành.

Tuổi Mão

Mộc khắc Thổ, tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không được yên bình, hai người thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm khác nhau. Đôi bên đều cần thời gian ngồi lại để trao đổi và tìm ra ý kiến thống nhất chung.

Tuổi Thìn

Thổ vượng cho thấy, những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Bạn chưa bước ra khỏi cuộc tình cũ nên luôn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới.

Tuổi Tỵ

Hỏa sinh Thổ, hôm nay người tuổi Tỵ rất vượng đào hoa. Bạn xuất hiện ở đâu cũng sẽ trở thành tâm điểm ở đấy. Tuy nhiên, càng như vậy bạn lại càng cần cẩn thận khi lựa chọn người phù hợp, nếu không dễ phải tổn thương trong tương lai.

Hỏa sinh Thổ, hôm nay người tuổi Tỵ rất vượng đào hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hỏa sinh Thổ, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Vì thường xuyên trò chuyện nên đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau. Khi gặp phải bế tắc, bạn có thể chia sẻ với người ấy và đôi bên cùng chung tay vượt qua sóng gió.

Tuổi Mùi

Ngày hôm nay, người tuổi Mùi rất vượng đào hoa. Bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới nhờ cách nói chuyện có duyên của mình. Đây là cơ hội tốt để những người còn lẻ bóng tìm ra người phù hợp.

Tuổi Thân

Thổ khắc Thủy, chuyện tình cảm của bản mệnh và nửa kia không được yên bình. Bạn không nên vội vàng đưa ra những lời phán xét về đối phương trước khi nghe người ấy giải thích. Có thể tất cả những gì bạn nghĩ là đúng lại chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Tuổi Dậu

Trái tim của con giáp tuổi Dậu độc thân đập rộn ràng khi nhìn thấy người mà bạn hằng mơ ước nhờ sự se duyên của Tam Hợp. Hãy bật đèn xanh nhưng đừng vồn vã kẻo đánh mất cơ hội này bạn nhé. Những cặp đôi hứa hẹn có buổi hẹn hò lãng mạn trong ngày hôm nay.

Trái tim của con giáp tuổi Dậu độc thân đập rộn ràng khi nhìn thấy người mà bạn hằng mơ ước nhờ sự se duyên của Tam Hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thổ sinh Kim, con giáp này có mối nhân duyên tốt đẹp, bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Tuổi Hợi

Vận trình tình cảm có bước ngoặt đáng kể. Người đọc thân dễ dàng tìm thấy ý trung nhân sau những buổi gặp mặt, làm quen trong công việc. Tình cảm gia đình trải qua nhiều mâu thuẫn mới tìm được tiếng nói chung trong suy nghĩ lẫn tâm hồn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.