Sức khỏe 12 con giáp tuần mới (24/1 - 30/1): Sửu chú ý giấc ngủ, Thìn nên cẩn thận vấn đề máu huyết

Tâm linh - Tử vi 23/01/2022 21:43

Tử vi về sức khỏe tuần mới (24/1 - 30/1) cho thấy, 12 con giáp ai cũng có những vấn đề riêng về sức khỏe cần phải lo lắng, nên thận trọng hơn trong những ngày có thời tiết giao mùa.

Tuổi Tý

Về sức khỏe, gan và cổ họng của bạn phải được theo dõi. Tập thể dục đầy đủ và chế độ ăn ít chất béo là điều cần cho cơ thể của bạn lúc này.

Tuổi Sửu

Về sức khỏe, sự lo lắng về bệnh lý của bạn có thể gây ra những rắc rối về giấc ngủ. Cần thư giãn và để tinh thần luôn thoải mái thì mới có thể ngủ ngon và thẳng giấc.

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Thủy khí vượng nhắc nhở bạn cũng nên dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của mình hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thủy khí vượng nhắc nhở bạn cũng nên dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của mình hơn. Đừng quá tham công tiếc việc rồi khiến cơ thể phải hoạt động quá sức, không quý trọng sức khỏe của mình khi còn trẻ, sau này bạn sẽ rất hối tiếc đấy.

Tuổi Mão

Thổ khí vượng cũng có thể gây ra một vài vấn đề cho sức khỏe của con giáp này. Bạn nên xây dựng lối sinh hoạt lành mạnh và điều độ, hạn chế thức khuya hay bỏ bữa, đặc biệt không nên tìm tới các chất kích thích khi gặp stress kẻo tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Tuổi Thìn

Sức khỏe của con giáp này không được ổn cho lắm, nhất là về máu huyết. Những người làm việc trí não hay lao động chân tay có tình trạng chóng mặt do máu huyết kém lưu thông. Bản mệnh nên sử dụng những thực phẩm bồi dưỡng khí huyết, trà thảo dược an thần và nghỉ hợp hợp lý để bồi bổ cơ thể.

Tuổi Tỵ

Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Khi tham gia giao thông, bạn cần hết sức tập trung chú ý, không vi phạm các quy tắc an toàn như phóng nhanh, vượt ẩu để tránh những sự cố đáng tiếc.

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Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi khuyên bạn nên bổ sung đầy đủ khẩu phần ăn, hôm nay nên ăn chút thức ăn có vị cay để lấy lại cân bằng trong hành hỏa. Nhưng lưu ý đừng nên ăn quá cay sẽ hại đến dạ dày.

Tuổi Mùi

Về sức khỏe, tinh thần hôm nay của bạn thoải mái, bạn không phải chịu nhiều áp lực, những cơn đau đầu đã không còn làm phiền đến bạn. Nên bổ sung các thực phẩm giàu dinh dưỡng, bổ sung thêm nhiều hoa quả và rau củ để giúp cơ thể chuyển hóa năng lượng tốt hơn.

Tuổi Thân

Thiên Cẩu Hung tinh tác động không tốt tới sức khỏe của bản mệnh, thậm chí tinh thần của bạn cũng không được tốt vì stress thường xuyên do công việc căng thẳng. Bạn nên học cách buông bỏ cho nhẹ lòng và tin rằng cả những việc khó khăn nhất thì theo thời gian mọi thứ sẽ nguôi ngoai dần.

Tuổi Dậu

Thời gian này dù bận rộn nhưng đừng quên chăm sóc bản thân đấy nhé. Những đêm thức khuya thường xuyên sẽ càng nhanh khiến bạn kiệt sức hơn đấy, do đó nhớ sắp xếp xong việc sớm để đi ngủ sớm, ngủ dậy sau một giấc ngủ ngon chính là tách cà phê hữu hiệu nhất cho ngày làm việc hiệu quả.

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Để giữ được tinh thần tươi vui, khỏe khoắn, bản mệnh nên ăn các thực phẩm có màu đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sao Bạch Hổ gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh do đó nhớ lưu tâm trong việc chăm sóc cơ thể đúng cách bạn nhé. Nhất là với thời tiết nóng, lạnh bất thường như những ngày này đi đâu cũng phải mang theo quần áo ấm, phòng khi trời lạnh bất thường bạn nhé.

Tuổi Hợi

Để giữ được tinh thần tươi vui, khỏe khoắn, bản mệnh nên ăn các thực phẩm có màu đỏ. Các loại thực phẩm màu đỏ thường chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, giúp chuyển đổi carbohydrate, protein và chất béo thành năng lượng tốt cho cơ thể.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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