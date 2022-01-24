Kể từ mùng 1 Tết, 3 con giáp này giàu sang phú quý ngập tràn, tài vận hanh thông khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 24/01/2022 02:09

Tử vi 12 con giáp chỉ điểm, 3 con giáp này sẽ "đổi đời" kể từ mùng 1 Tết, tiền nhiều đếm mỏi cả tay, lộc lá xum xuê, tài vận bừng sáng.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ trời sinh thông minh, nhanh nhẹn, nhạy cảm với thời cuộc. Vì vậy, dù theo đuổi lĩnh vực nào, con giáp này cũng có thể thành công và trở thành người tiên phong trong lĩnh vực đó. Người tuổi Tỵ mềm mỏng, khôn khéo, biết đối nhân xử thế nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo.

Kể từ mùng 1 Tết, con giáp này có tài lộc hanh thông, làm ăn thuận lợi. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng quan tiến chức. Người tuổi này có thể phát huy tài năng lãnh đạo, dẫn dắt nhân viên đạt tới thành công. Nếu làm kinh doanh buôn bán thì người tuổi Tỵ cũng sẽ buôn may bán đắt. Các thương vụ mang về nhiều nguồn lợi lớn giúp họ đón Tết no ấm.

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Kể từ mùng 1 Tết, con giáp này có tài lộc hanh thông, làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong cuộc sống, người tuổi Dậu cũng biết nhìn xa trông rộng, nhờ vậy mà cuộc sống sau này của họ ấm no sung túc, sự nghiệp ổn định, tiền bạc cũng dư dả, mọi thứ đều đủ đầy sung túc. Tử vi học có nói, năm 2022 sẽ là một năm có nhiều triển vọng với tuổi Dậu, nhưng không phải vào những tháng đầu năm mà vào những tháng cuối năm, vận may tuổi Dậu mới lội ngược dòng.

Cụ thể, kể từ mùng 1 Tết, tuổi Dậu không những được thần tài và quý nhân chiếu cố mà còn gặp được nhiều may mắn. Người tuổi Dậu vốn thông minh, tài giỏi, chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa hoặc ai đó đem đến cơ hội tốt cho họ thì chắc chắn họ sẽ hưởng vinh hoa phú quý. Cuối năm nay, nếu tuổi Dậu biết nắm bắt thời cơ thì việc xây dựng cuộc sống viên mãn chỉ trong tầm tay, không chạy đi đâu được.

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Kể từ mùng 1 Tết, Thần Tài sẽ gõ cửa con giáp này liên tục cho nên tuổi Ngọ sẽ có tiền tài vượng phát, nằm trên đống vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dẫu ham chơi, ưa phiêu lưu, khám phá nhưng Ngọ là con giáp vô cùng trách nhiệm trong công việc. Con giáp này có thể quên ăn quên ngủ để hoàn thành đúng tiến độ việc được giao, không so đo tính toán, càng không hơn thua với đồng nghiệp. Vậy nên, Ngọ được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương liên tục.

Kể từ mùng 1 Tết, Thần Tài sẽ gõ cửa con giáp này liên tục cho nên tuổi Ngọ sẽ có tiền tài vượng phát, nằm trên đống vàng. Từ đây đến cuối năm Ngọ sẽ cứ thế mà giàu, sung sướng hơn người.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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