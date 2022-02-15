Từ giờ đến hết tháng Giêng, có Quý Nhân ra tay tương trợ, 3 con giáp này đón cuộc sống thăng hoa, công danh rực rỡ, tài chính leo thang bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 15/02/2022 10:20

Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ đến hết tháng Giêng 3 con giáp này gặp thiên thời - địa lợi - nhân hòa, ăn nên làm ra, tiền tài viên mãn.

Tuổi Mão

Từ giờ đến hết tháng Giêng, tuổi Mão là một trong số ít những con giáp có nhiều quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống. Đây là một may mắn đặc biệt, vì tuổi Mão là những người không giỏi kỹ năng ngoại giao, quan hệ. Thậm chí họ hầu như chẳng bao giờ cầu xin sự giúp đỡ của ai, gặp khó khăn đến mấy cũng tự mình giải quyết.

Chính vì thế, khi có quý nhân âm thầm đứng sau giúp đỡ cho công việc của họ hanh thông thì tuổi Mão, vốn thông minh và chăm chỉ, có thể phất lên như diều gặp gió. Cộng với sự may mắn kéo dài đã tạo đà cho bước phát triển mới trong sự nghiệp của bản mệnh. Có thể nói, từ giờ đến hết tháng Giêng là thời điểm vô cùng thuận lợi để tuổi Mão làm giàu, đổi vận, tiến lên một nấc mới trong chuyện công danh.

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Từ giờ đến hết tháng Giêng, tuổi Mão là một trong số ít những con giáp có nhiều quý nhân giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi học có nói, trong thời gian qua, tuổi Tỵ đã đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng trong giai đoạn từ giờ đến hết tháng Giêng, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, bản mệnh sẽ gặp quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tỵ thăng hoa hơn trong cuộc sống và sự nghiệp.

Ngày trước tuổi Tỵ khó khăn thế nào không biết, nhưng từ giờ đến hết tháng Giêng sẽ là lúc tuổi Tỵ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Đối với những người kinh doanh làm ăn, thời gian này chính là lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, giúp họ thăng hoa mọi thứ, cuối năm mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc không ngờ.

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Số trời đã định, từ giờ đến hết tháng Giêng con giáp Sửu sẽ may mắn đến mức trúng số phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp thiện lương, chăm chỉ và có chí cầu tiến. Dù sinh ra trong đủ đầy hay thiếu thốn thì Sửu cũng không ngừng cố gắng để tự khẳng định chính mình, vươn lên trên đường công danh. Thế nên, Sửu được cấp trên hết lòng nâng đỡ, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Số trời đã định, từ giờ đến hết tháng Giêng con giáp Sửu sẽ may mắn đến mức trúng số phát tài. Thời gian hoàng kim sắp tới, người cầm tinh con Trâu hãy phát huy hết khả năng, thế mạnh và tài năng của mình để có thể đạt đỉnh cao danh vọng. Cộng thêm quý nhân đưa đường dẫn lối giúp bản mệnh gặt hái được nhiều thành tựu vang dội. Từ đó, thu nhập không ngừng tăng tiến, số dư tài khoản tăng nhanh chóng mặt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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