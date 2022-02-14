Từ giờ cho đến tháng 3, gạt bỏ mọi vận xui, 3 con giáp này 'sa chân' vào rương báu, cuộc sống phủ đầy nhung lụa, vung tay là hái ra tiền

Tâm linh - Tử vi 14/02/2022 23:43

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này sống đời giàu sang phú quý, thu về khoản tiền kếch xù ai cũng ước, nắm chắc cơ duyên làm giàu trong lòng bàn tay.

Tuổi Dậu

Đã bao lâu chuyện tài vận của bạn liên tục bế tắc? Đừng chỉ ngồi đó mà ấm ức cho số phận “hẩm hiu”, bởi sự nghiệp là nằm trong tay bạn, nếu bạn không chịu lắng nghe, không học cách quan sát, mãi mãi bạn chỉ là một người đau khổ và nghèo mãi thôi.

Bỏ qua mọi chuyện đi, từ giờ cho đến tháng 3 sẽ là thời điểm tích cực dành cho bạn. Tất cả những xui xẻo đã qua đều được giải quyết, mọi bế tắc sẽ được gạt sang một bên. Dẫu biết rằng hạn Tam Tai khiến bạn khó khăn hơn nhưng ngoài bạn ra không ai có thể giúp bạn. Giai đoạn từ giờ cho đến tháng 3 chính là cơ hội cho bạn khởi sắc hơn.

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Từ giờ cho đến tháng 3, do có mối quan hệ tương hợp với quý nhân, tuổi Thìn nhận được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ giờ cho đến tháng 3, do có mối quan hệ tương hợp với quý nhân, tuổi Thìn nhận được nhiều may mắn. Con giáp này có thể đạt được nhiều thành công, giành được thành tựu đáng nể. Sự nghiệp của tuổi Thìn tiếp tục phát triển tốt.

Tuổi Thìn nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ có thể tiếp tục kiếm được những khoản tiền kếch xù, giúp bản mệnh đã giàu lại thêm giàu, cuộc sống ngày càng sung túc, viên mãn.

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Tử vi học có nói, từ giờ cho đến tháng 3 sẽ là giai đoạn khá may mắn với tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhìn chung, những người tuổi Tỵ có số mệnh phú quý nhưng thuở niên thiếu lại gặp không ít khó khăn. Thời gian vừa qua, cuộc sống tuổi Tỵ có nhiều biến động, tùy vào tính cách của mỗi người mà họ sẽ xử lý vấn đề của mình ra sao.

Tử vi tháng 3 nói, từ giờ cho đến tháng 3 sẽ là giai đoạn khá may mắn với tuổi Tỵ, tài lộc được đà mà càng thăng hoa rực rỡ hơn. Từ giờ cho đến tháng 3, tuổi Tỵ sẽ biết những công sức mình từng bỏ ra được đền đáp xứng đáng như thế nào. Từ sự nghiệp, tình cảm, tài vận đều thuận buồm xuôi gió, trước Tết nếu không có nhiều của cải thì cuộc sống cũng êm đềm, viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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